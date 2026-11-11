Denizli'de motosiklet kazasında ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti

kaza ve ilk müdahale:

Denizli'de seyir halindeki motosiklet sürücüsü 42 yaşındaki Kubilay Karakuş, henüz bilinmeyen bir nedenle kaza geçirdi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve polis ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Sağlık ekipleri, Karakuş'a kaza mahallinde ilk müdahaleyi yaptı ve ardından ambulansla hastaneye nakletti.

hastane süreci, cenaze töreni ve soruşturma:

Kaldırıldığı acil servis ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Kubilay Karakuş, hastanede verdiği yaşam mücadelesini sürdüremedi; doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Karakuş için Denizli Asri Mezarlık Camisinde cenaze namazı kılındı. Namazın ardından cenaze, dualar eşliğinde Bozburun Mezarlığı'na defnedildi. Olayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

KUBİLAY KARAKUŞ