Denizli'de sosyal yardım ağının performansı masaya yatırıldı

toplantının kapsamı:

Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, il genelinde faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının sosyal yardım ve sosyal hizmet faaliyetleri ayrıntılı olarak ele alındı. Toplantıya ilçe kaymakamları ile vakıf müdürleri katıldı ve çalışmalara ilişkin ilçe bazlı veriler sunuldu.

Toplantının gündeminde, vakıfların sunduğu yardım türleri, hizmet erişimi ve uygulama performansları gibi başlıklar yer aldı. Geçtiğimiz hafta Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş başkanlığında yapılan değerlendirmelerin sonuçları da toplantıya referans olarak aktarıldı.

değerlendirme ve karşılaştırmalar:

Vakıfların farklı hizmet ve yardım başlıklarındaki performansları, çeşitli parametreler üzerinden incelendi; ilçelerin mevcut durumları, Türkiye ve Denizli ortalamalarıyla karşılaştırıldı. Kaymakamlar ve vakıf müdürleri, ilçelerindeki veriler ile yürütülen çalışmaların detaylarını paylaşarak tespitleri aktardı.

Yapılan değerlendirmeler ışığında, il geneli göstergelerinin Türkiye ortalamasının üzerine çıkarılması amacıyla çalışmaların hızlandırılması istendi. Toplantıda, verilerin daha etkin kullanımı, koordinasyonun güçlendirilmesi ve hizmetlerin vatandaşlara ulaşma sürecinin kısaltılması gerekliliği vurgulandı.

yol haritası ve talimatlar:

Vali Yavuz Selim Köşger, sosyal yardım ve sosyal hizmetlerin daha etkin şekilde ulaştırılması için titiz bir çalışma yürütülmesini istedi. Toplantıda özellikle hiçbir vatandaşın sosyal destek mekanizmalarının dışında kalmaması gerektiği vurgulandı ve bu hedefe yönelik adımların hızla uygulanması talimatı verildi.

Alınan kararlar ve tespitler doğrultusunda, ilçe düzeyinde izleme ve raporlama mekanizmalarının güçlendirilmesi, vakıflar arası işbirliğinin artırılması ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara erişimin geliştirilmesi için takip süreçleri oluşturulacak.

DENİZLİ VALİSİ YAVUZ SELİM KÖŞGER BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN TOPLANTIDA, İL GENELİNDEKİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARININ SOSYAL YARDIM VE SOSYAL HİZMET FAALİYETLERİ DEĞERLENDİRİLDİ.