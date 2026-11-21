kaza ve yaralılar:

Kaza, Beyşehir-Antalya kara yolunun 20. kilometresinde, virajlar mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki üç araç henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpışarak zincirleme trafik kazasına karıştı.

Kazada sürücüler M.Ç. ve Ş.A. ile araçlardaki yolcular E.T., E.Ç., A.T., A.A., A.A., D.Ç. ve kimliği öğrenilemeyen 2 kişi olmak üzere 10 kişi yaralandı.

müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi ve Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

KONYA’NIN BEYŞEHİR İLÇESİNDE ÜÇ ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA 10 KİŞİ YARALANDI.