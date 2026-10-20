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Denizli'de titanyum üretimine yönelik stratejik yatırım kapısı aralanıyor

Denizli Sanayi Odası öncülüğünde titanyum yarı mamul üretimi için yürütülen yatırım girişimi yeni aşamaya taşınıyor; 26 Ekim'de istişare toplantısı yapılacak.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 10:42

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EDİTÖR: Berk Doğan

Denizli'de titanyum üretimine yönelik stratejik yatırım kapısı aralanıyor

Denizli'de titanyum üretimine dönüşüm planı:

Denizli Sanayi Odası (DSO) öncülüğünde yürütülen titanyum karışımı ve yüksek nitelikli yarı mamul üretimi yatırım girişiminde yeni bir aşama başlıyor. Projenin hedefi, Denizli'nin güçlü üretim birikimini yüksek teknoloji ve katma değeri yüksek üretime dönüştürmek.

istişare toplantısı ve katılımcılar:

Projenin sonraki adımı olarak 26 Ekim 2026 Pazartesi saat 15.30'da Denizli Sanayi Odası Hizmet Binası'nda "Titanyum Yatırımı İstişare Toplantısı" düzenlenecek. Toplantıya TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Akşit, TEI yetkilileri ve KPMG temsilcileri katılacak. Bugüne kadar sanayicilerle sürdürülen görüşmeler ve yürütülen fizibilite çalışmaları, yatırım modelinin şekillenmesine katkı sağladı.

sektörel öncelikler ve yerel katkı:

Girişimde titanyumun başta savunma ve havacılık olmak üzere farklı sektörlerde kullanım alanı bulacağı vurgulanıyor. Proje aynı zamanda Savunma Sanayii Başkanlığı ile paylaşıldı; bundan sonraki süreç, sektörün önemli temsilcilerinin katılımıyla detaylandırılacak. DSO, sanayicilerin sürece sunacağı katkılar ve bölgesel iş birliği modelleri üzerinden ortak bir yol haritası oluşturmayı amaçlıyor.

DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu projenin önemini şöyle özetledi: "Denizli, güçlü üretim altyapısı, köklü sanayi tecrübesi ve girişimci ruhuyla Türkiye’nin önemli sanayi merkezlerinden biri. Biz de bu birikimi yüksek teknolojiye dayalı, katma değeri yüksek yatırımlarla geleceğe taşımak istiyoruz. Sanayicilerimizle gerçekleştirdiğimiz istişareler ve yürüttüğümüz fizibilite çalışmalarıyla titanyum yatırımında önemli bir aşamaya geldik. Şimdi yatırım sürecinde gelinen noktayı birlikte değerlendirerek yeni adımlar için ortak bir bakış açısı geliştirmeyi amaçlıyoruz. Denizli’nin birlikte iş yapma kültüründen güç alarak kentimize yeni bir stratejik üretim alanı kazandırmak istiyoruz. Bu önemli süreci birlikte değerlendirmek üzere tüm sanayicilerimizi, potansiyel yatırımcılarımızı, iş dünyamızın temsilcilerini ve konuya ilgi duyan tüm Denizlilileri 26 Ekim’de gerçekleştireceğimiz toplantımıza davet ediyorum."

Toplantıda gelinen aşama, yatırım fırsatları ve sanayicilerin süreçte üstlenebileceği roller detaylandırılacak. DSO, projenin Denizli'nin üretim profilini ileri teknolojiyle uyumlu hale getirip bölgeye katma değer sağlayacak bir stride dönüşmesini hedefliyor.

DENİZLİ SANAYİ ODASI (DSO) ÖNCÜLÜĞÜNDE, TİTANYUM ALAŞIMI VE YÜKSEK NİTELİKLİ YARI MAMUL ÜRETİMİNE...

DENİZLİ SANAYİ ODASI (DSO) ÖNCÜLÜĞÜNDE, TİTANYUM ALAŞIMI VE YÜKSEK NİTELİKLİ YARI MAMUL ÜRETİMİNE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN YATIRIM GİRİŞİMİNDE ÇALIŞMALAR YENİ BİR AŞAMAYA TAŞINIYOR. DENİZLİ'NİN ÜRETİM BİRİKİMİNİ YÜKSEK TEKNOLOJİYE DAYALI, KATMA DEĞERLİ YENİ BİR SANAYİ YATIRIMINA DÖNÜŞTÜRMEYİ HEDEFLEYEN DSO, 26 EKİM PAZARTESİ GÜNÜ SANAYİCİLERİ VE POTANSİYEL YATIRIMCILARI İSTİŞARE TOPLANTISINDA BULUŞTURMAYA HAZIRLANIYOR.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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