Aynaların çarpışması tartışmayı ölümle sonuçlandırdu; sanığa 18 yıl hapis

mahkeme kararı:

Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, heyet tutuklu sanık Eyüp Ertan D.'yi haksız tahrik hükümlerini uygulayarak kasten öldürme suçundan 18 yıl hapis ile cezalandırdı. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti; diğer sanık Mehmet Erkan B. ise beraat etti.

duruşmada neler yaşandı:

Duruşmada sanık avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanık Eyüp Ertan D. ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Sanık savunmasında mahkemede şu ifadeleri kullandı: "Bize ilk ateş eden maktuldür. Maktul bizi öldürmek amacı ile bize ateş açtı. Biz de kendimizi korumaya çalıştık. Olay anında makbul bize hakaret ederek ateş etti. Biz kendimizi koruduk. Pişmanım. Tahliyemi ve beraatımı talep ederim".

olayın geçmişi:

Olay, 15 Mart 2023'te Şahinbey ilçesi Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre iki aracın yan aynalarının çarpışması üzerine Abdurrahman Cengiz (43) ile diğer araçtaki kişi veya kişiler arasında tartışma başladı ve kısa sürede kavgaya dönüştü. Cengiz, silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Cengiz, ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesine kaldırıldı; burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Mahkeme kararında, haksız tahrik hükümlerinin uygulanması ve tutukluluk halinin devamına ilişkin hüküm öne çıktı. Kararın teferruatı ve gerekçesi duruşma zabıtlarına geçirildi.

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