Adıyaman'ın konaklama kapasitesi 561 milyonluk yatırımla güçlendirilecek

yatırım detayları:

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı kapsamında, İpekyolu Kalkınma Ajansı'nın TRC1 bölgesinde yürüttüğü çalışmalar sonucu Adıyaman'da hayata geçirilecek 561 milyon lira tutarındaki 5 yıldızlı otel yatırımının teşvik belgesi onaylandı. Bu onay, program kapsamında bölgede teşvik belgesi alan ilk yatırım olma özelliğini taşıyor.

Proje, toplam 14 bin metrekare inşaat alanına sahip olacak şekilde planlandı. Otelde 124 oda ve 248 yatak kapasitesi bulunacak; yatırımın 2028 yılında tamamlanarak faaliyete geçmesi öngörülüyor.

teşvik ve destekler:

Yatırımcı firma, program kapsamında bir dizi destekten yararlanacak. Sağlanacak destekler arasında makine ve ekipman hibe desteği, vergi indirimi, KDV istisnası ve SGK işveren ile işçi primi destekleri yer alıyor. Bu teşvikler, yatırımın finansal yükünü hafifletmeyi ve projenin hızlı uygulamasını hedefliyor.

bölgesel etkiler ve istihdam:

Yatırımın, Adıyaman'ın turizm altyapısına doğrudan katkı sağlaması, kentin konaklama kapasitesini artırması ve turizm kaynaklı ekonomik hareketliliği desteklemesi bekleniyor. Proje tamamlandığında planlanan 100 kişilik doğrudan istihdam ile bölge istihdamına katkı sunulması amaçlanıyor.

İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen program, bölgenin yerel potansiyelinin ekonomik değere dönüştürülmesini ve öncelikli sektörlerde yatırımların artırılmasını hedefliyor; bu yatırım da söz konusu stratejinin somut bir uygulaması olarak değerlendiriliyor.

ADIYAMAN’A 561 MİLYON LİRALIK TURİZM YATIRIMI