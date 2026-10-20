Darıca'da zeytin şenliği Buray'la şarkıya dönecek

Buray Darıcalılarla buluşuyor:

Darıca Zeytin Festivali, Darıca Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde süren kültür ve sanat etkinlikleriyle ilçeye renk katmaya devam ediyor. 21 Ekim Çarşamba günü saat 19.00'da, Darıca Belediyesi binasının arkasındaki Millet Bahçesi B Otoparkı'nda sahne alacak Buray, programda yer alan isimlerden biri olacak.

Konserin içeriği ve beklenti:

Buray, repertuarından sevilen şarkılarını Darıcalılar için seslendirecek. Etkinliğin ilçe genelinde festival coşkusunu artırması ve müzikseverleri bir araya getirmesi bekleniyor; organizasyon bu akşamın festival takviminde öne çıkan etkinliklerden biri olarak nitelendiriliyor.

Belediyeden davet çağrısı:

Darıca Belediyesi tüm vatandaşları Buray konserine davet ederek, müzik ve eğlence dolu bu özel akşamda festival coşkusunu birlikte yaşamaya çağırdı.

DARICA ZEYTİN FESTİVALİ KAPSAMINDA BURAY, YARIN VERECEĞİ KONSERDE SEVENLERİ İLE BULUŞACAK.