Süt fabrikalarında verimliliğin anahtarı: üretim zincirinde bütünleşik kontrol

Üretim zincirinde uyum verimliliğin temelidir

Süt ürünlerinde kalite ve verimlilik, yalnızca hammadde kalitesiyle açıklanamaz; tesis içindeki tüm süreçlerin ne kadar koordineli yönetildiği belirleyicidir. Sütün fabrikaya kabulünden başlayıp son ürüne ulaşana kadar geçen süreçte depolama, soğutma, işleme, pastörizasyon ve homojenizasyon gibi aşamaların her birinin birbirine entegre biçimde çalışması gerekir. Zincirin herhangi bir noktasındaki aksama, üretimin tamamını olumsuz etkiler.

Sütün kabulünden işleme kadar kritik aşamalar

Sütün tesise kabul edilmesiyle başlayan süreç, sıcaklık kontrolünden hijyen prosedürlerine kadar pek çok adımı içerir. Bu aşamalarda uygulanan kontrol mekanizmaları; doğru depolama, etkin soğutma ve uygun işlem parametreleriyle birleştiğinde ürün kalitesini güvence altına alır. STK Makina Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tecelli, modern süt fabrikalarında üretimin birbirinden bağımsız makineler üzerinden değil, bütünleşik bir sistem olarak ele alınması gerektiğini vurguluyor.

Tecelli sürecin doğasını şu sözlerle özetliyor: Fabrikaya giren sütün ürüne dönüşmesine kadar onlarca farklı işlem gerçekleşiyor. Burada asıl önemli olan bütün bu aşamaların birbiriyle uyumlu çalışması

Kapasite artışı tek başına çözüm değil

Üretim hattının kapasitesini artırmak, sistem çapında verimlilik sağlamıyorsa beklenen verimi getirmez. Tecelli bu durumu şu cümleyle açıklıyor: Bir hattın kapasitesini artırırken diğer bölüm aynı kapasitede kalıyorsa sistemin tamamında gerçek anlamda kapasite artışı sağlamış olmuyorsunuz. Bu nedenle yatırım planları yapılırken hatların dengeli kapasite dağılımı ve süreçler arası darboğazların analizi öncelikli olmalıdır.

Otomasyon ve veri odaklı dönüşüm

Modern tesis projelerinde üretim sürecinin başından sonuna kadar tüm aşamaların birlikte planlanması önem taşıyor. Tecelli, gıda sektöründe üretim teknolojisinin önümüzdeki dönemde daha fazla otomasyon, proses kontrolü ve veri odaklı hale geleceğini ve bu dönüşümün üreticilere kalite ile maliyet yönetimi açısından avantaj sağlayacağını belirtiyor. Veri temelli izleme ve kontrol çözümleri, anormalliklerin hızlı tespiti ve kaynakların etkin kullanımıyla verimliliği artırıyor.

Sonuç olarak süt fabrikalarında gerçek performans, bireysel makine kapasitelerinin ötesinde, tüm üretim zincirinin uyumlu, kontrol edilebilir ve veriyle desteklenen bir yapı halinde işletilmesinden geçiyor.

STK MAKİNA YÖNETİM KURULU BAŞKANI SABRİ TECELLİ