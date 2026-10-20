Türk halı ihracatı küresel zorluklara rağmen 2 milyar doları aştı

Türk halı sektörü, yılın ilk 9 ayında küresel krizlere ve taşımacılık engellerine karşın güçlü ihracat performansını sürdürdü. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre sektör, 186 ülke ve serbest bölgeye toplam 391 milyon 984 bin m² halı ihraç etti ve bu sevkiyatlardan 2 milyar 17 milyon 127 bin dolar döviz girdisi sağladı.

Dış pazar dağılımı ve ürün grupları:

Ürün bazında en yüksek gelir 1 milyar 563 milyon 158 bin dolar ile makine halılarından geldi. Bunu 351 milyon 666 bin dolar ile tufte halılar, 92 milyon 196 bin dolar ile el halıları ve 10 milyon 107 bin dolar ile kilimler izledi. Bölgesel verilerde Amerika kıtası ülkeleri 605 milyon 608 bin dolar ile ilk sırada yer alırken Orta Doğu 515 milyon 330 bin dolar ve Avrupa 331 milyon 741 bin dolar ile takip edildi.

Ülke bazında liderlik ABD’de: 448 milyon 37 bin dolar ve yüzde 16,6 artışla ABD birinci olurken, Suudi Arabistan 181 milyon 323 bin dolar (%9,4) ve İngiltere 114 milyon 187 bin dolar (%23,4) takip etti.

Lojistik maliyetleri ve revize edilen hedef:

TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı İskender Kaplan sektörün yıl bazında geçen yılki seviyeleri koruduğunu ifade etti. Kaplan, normal şartlarda yüzde 15-20 arası bir artış beklendiğini ancak Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeler, Ukrayna-Rusya Savaşı ve lojistikteki keskin maliyet artışlarının bu ivmeyi sınırladığını belirtti.

Kaplan, hammadde ve emtia fiyatlarının yanı sıra özellikle taşımacılıktaki sıkıntıların etkili olduğunu vurguladı ve konteyner sevkiyat maliyetlerinin daha önceki bin 500 dolardan bazı hatlarda 10 bin dolara kadar çıktığını aktardı. Ayrıca Suudi Arabistan rotasında transit vize uygulamalarındaki aksaklıkların kara yolu taşımacılığını yavaşlattığını, sınır kapılarında birçok tırın beklediğini ve depolama alanlarının dolduğunu söyledi.

Bu nedenlerle sektör, yıl başında koyduğu 3,5 milyar dolar seviyesindeki yıl sonu hedefini aşağı yönlü revize etmek zorunda kaldı. Kaplan, bütün bu zorluklara rağmen sektörün üretim kapasitesini koruduğuna ve büyüme odaklı çalışmaya devam ettiğine dikkat çekti.

TİM HALI SEKTÖR KURULU BAŞKANI İSKENDER KAPLAN