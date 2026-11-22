Fatih Gültekin'in başarısı:

Fatih Gültekin, 21-22 Kasım tarihlerinde Güney Kore'de gerçekleştirilen 11. Para Tekvando Dünya Şampiyonası'nda tatamiye çıktı ve K41 kategorisi +70 kg'de dünya üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Kendi kategorisinde 6 farklı ülkeden sporcuların yer aldığı organizasyonda Gültekin, rakipleri karşısında sergilediği kararlı mücadeleyle podyuma çıktı.

Müsabaka detayları:

Şampiyonaya toplam 62 ülkeden 265 sporcu katıldı. Türkiye turnuvada 15 sporcu ile temsil edildi. Gültekin'in elde ettiği bronz, ülke adına kazanılan madalyalarına eklenirken, K41 +70 kg kategorisindeki zorlu rekabet ve maç performansları sonuç üzerinde belirleyici oldu.

Takım başarısı ve hedefler:

Milli takım, turnuvayı 4 altın, 1 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 10 madalya ile tamamladı ve takım halinde dünya ikinciliği elde etti. Dünya Şampiyonası'nda milli takım antrenörü olarak görev yapan Denizlili Alper Karbuz, sporcuların performansını olumlu değerlendirerek şampiyonayı başarıyla tamamladıklarını ve hedeflerinin 2028 Los Angeles olimpiyatları olduğunu belirtti. Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan ise Fatih Gültekin, Alper Karbuz ve tüm milli takım kafilesini kutlayarak başarılarının devamını diledi.

GÜNEY KORE’DE DÜZENLENEN PARA TAEKVANDO DÜNYA ŞAMPİYONASI’NDA TATAMİYE ÇIKAN DENİZLİLİ MİLLİ SPORCUMUZ FATİH GÜLTEKİN, K41 KATEGORİSİ +70 KG.DA DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ OLARAK BRONZ MADALYA KAZANDI.