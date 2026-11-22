maç özeti:

TFF 2. Lig Beyaz Grup 13. hafta maçında Çorluspor 1947, deplasmanda Sincan Belediyesi Ankaraspor’u 2-1 mağlup etti. Sincan 15 Temmuz Milli Birlik Stadı’nda oynanan karşılaşma, yeni teknik direktörü Özgür Ergün yönetimindeki Çorluspor 1947 için özel bir anlam taşıdı; ekip yenilgiye izin vermeyip üç puanı hanesine yazdırdı.

ilk yarı ve goller:

Maça hızlı başlayan konuk ekipte ilk golü atan isim Alpay Koldaş oldu ve Çorluspor 1947 ilk yarıyı önde götürdü. Ev sahibi takım, ilk yarının son anlarında Hacı Ömer Doğru ile skoru eşitleyince taraflar soyunma odasına 1-1’lik sonuçla girdi. Karşılaşmanın hakemi Kemal Savaş idi; yardımcı hakemlerse Sezgin Şahbaz ve Tolga Okumuş olarak görev yaptı.

son düdük ve maçın kırılma anı:

İkinci yarıda her iki ekip de kontrollü bir oyun sergiledi; gol girişimleri olsa da skoru değiştirecek bir anda uzun süre geçmedi. Maçın kaderini belirleyen an, oyuna son bölümde dahil olan Adnan Karahisar’ın bulduğu gol oldu. Bu son dakika golüyle Çorluspor 1947 bir kez daha öne geçti ve kalan sürede başka gol olmayınca mücadele 2-1 sona erdi.

Bu sonuçla Çorluspor 1947, teknik direktör Özgür Ergün ile ilk galibiyetini alarak puanını 24 yaptı. Tekirdağ temsilcisi gelecek hafta sahasında Sebat Gençlikspor takımını konuk edecek.

TÜRKİYE 2. FUTBOL LİGİ BEYAZ GRUPTA MÜCADELE EDEN TEKİRDAĞ TEMSİLCİSİ ÇORLUSPOR 1947 YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ ÖZGÜR ERGÜN NEZARETİNDE ÇIKTIĞI İLK KARŞILAŞMADA DEPLASMANDA SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR`U 2-1 MAĞLUP EDEREK HANESİNE 3 PUANI YAZDIRDI.