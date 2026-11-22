Maç özeti

Zonguldakspor FK 0 - 0 Silivrispor TFF 3. Lig 13. haftasında Karaelmas Kemal Köksal Stadı'nda oynanan mücadele golsüz sona erdi.

maçın gelişimi:

Karşılaşma genel olarak dengeli geçti; iki takım da kontrollü oyun sergiledi ve gol yollarında etkili olamadı. Ev sahibi Zonguldakspor zaman zaman rakip kalede tehlikeler yaratsa da son vuruşlarda başarı sağlanamadı.

kadrolar ve değişiklikler:

Zonguldakspor: Yusuf Mert Aydın (Yusuf Emre Alyaprak dk. 46), Doğukan Nelik, Serhat Baştan, Eren Büyükkaya (Aykut Emre Yakut dk. 79), Nevzat Bilen (Ufuk Birdal dk. 80), Emre Köroğlu (Leyis Alzin dk. 88), Umut Ayar, Rahmi Anıl Başaran (Bertuğ Bayar dk. 46), Bilal Karataş, Berkan Ünal, Sabahattin Emir Boz.

Silivrispor: Onur Yıldırım, Bayram Enes An, Baran Işık, Bilal Musa Şentürk (Mertcan Akkaya dk. 63), Fatih Mankır, Mehmet Aydın, Hafız Görkem Vardar (Atakan Aksoy dk. 62), Said Can Açıkalın (Mustafa Karaman dk. 84), Salih Emin Sebetci (Abdussamet Yılmaz dk. 90), Efe Baran Kara, Umut Aydın (Eray Pazar dk. 84).

sarı kartlar:

Maçta Umut Ayar ve Sabahattin Emir Boz (Zonguldakspor) ile Baran Işık ve Fatih Mankır (Silivrispor) sarı kart gördü.

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