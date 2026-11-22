maçın değerlendirmesi:

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Göztepe, deplasmanda Erzurumspor FK'yı 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Stanimir Stoilov, elde edilen galibiyetin takım adına önemini ve maç içindeki dinamikleri değerlendirdi.

Stoilov, karşılaşmanın öncelikle saha koşullarının iki takımın da en iyi futbolunu oynamasına izin vermediğini belirterek, Erzurumspor'un evindeki gücüne dikkat çekti. Buna rağmen organizasyonlarını maç boyunca korumayı başardıklarını ve 90 dakika boyunca disiplinli bir çalışma gösterdiklerini söyledi.

Teknik adam, takımın genel olarak en iyi performansını sahaya yansıtamadığını ancak buna rağmen galibiyetin değerinin değişmediğini ifade etti. Maç içinde elde edilen 1-0 üstünlüğünden sonra daha fazla pozisyon yakaladıklarını ve ikinci golü bulma şanslarının olduğunu da sözlerine ekledi.

maç içi performans ve saha koşulları:

Stoilov, Erzurumspor'un ev sahibi olmanın verdiği avantajı ve zorlu saha şartlarını galibiyetin önemini pekiştiren etkenler olarak sıraladı. Saha koşullarının iki takım için de oyunu kolaylaştırmadığını vurgulayan teknik direktör, maçın genelinde rakibin de pozisyonlar yakaladığını ancak takımın organizasyonunu bozmadığını söyledi.

Bu organizasyon sayesinde 1-0'ı bulduklarını ve sonrasında birkaç önemli fırsat daha yakaladıklarını belirtti. Stoilov, bu pozisyonların değerlendirilmesi halinde maçın skorunun daha farklı olabileceğini düşündüğünü aktardı.

milli ara ve oyuncu değerlendirmesi:

Milli araların takım ritmini etkilediğini söyleyen Stoilov, bu sezonki ilk milli aranın bazı açılardan takıma iyi geldiğini, sakatlıkları bulunan oyuncuların döndüğünü ve toparlandığını kaydetti. Ancak milli takıma giden ve üst üste maç oynayan isimlerde konsantrasyon kaybı gözlemlediğini de dile getirdi.

Stoilov, Richard'ın milli takımdan sakat olarak döndüğünü ve yeterince antrenman yapamadığını belirtirken, kaleci Arda Özçimen hakkındaki güvenini yineledi. Arda'nın kalitesine inandığını, ancak gelişiminin sürdürülebilmesi için sıkı çalışmaya devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Sonuç olarak Stoilov, deplasmandan alınan 1-0'lık galibiyetin Göztepe adına hem puan hem moral olarak büyük önem taşıdığını ifade etti.

MÜSABAKANIN ARDINDAN DÜZENLENEN BASIN TOPLANTISINDA GÖZTEPE TEKNİK DİREKTÖRÜ STANİMİR STOİLOV, AÇIKLAMALARDA BULUNDU.