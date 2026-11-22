Günaydın'ın cezaevi ziyareti ve basın toplantısı

Yeni Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, tutuklu Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ı cezaevinde ziyaret etti. Ziyaretin ardından Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği basın açıklamasında, Türkiye'de muhalefet belediyelerine yönelik operasyonların sıklığı ve yöntemlerini eleştirdi.

Günaydın, konuşmasında Doğan'ın aile hayatına dikkat çekti; eşinin ve 14 yaşındaki oğlunun annesinden uzak kaldığını, Doğan'ın kanser hastası annesinin ise kızının şefkatine hasret olduğunu vurguladı. 'Bir belediye başkanını cezaevinde ziyaret ediyoruz; ne kadar acı, ne kadar ağır bir tablo' sözleriyle sürecin kişisel ve toplumsal sonuçlarına işaret etti.

Aile ve toplumsal etkiler:

Günaydın, Doğan'ın hem görevinden hem de ailesinden uzak kaldığına dikkat çekerek, bu tür uygulamaların sadece siyasal değil, aynı zamanda aile içi ve toplumsal etkileri olduğunun altını çizdi. Açıklamada, Doğan'ın 'yüreğinin 14 yaşındaki evladının yanında; hasta kızının yanında, kendisine güvenen Denizlili hemşehrilerinin yanında' olduğuna vurgu yapıldı.

Bu tablo, yerel yönetimlerde yaşanan hukuki sürecin bireylerin ve yakın çevrelerinin hayatında yarattığı görünür yıpranmaya örnek olarak sunuldu.

Adalet ve siyaset tartışması:

Günaydın, konuşmasında yaklaşık 1400 belediyenin bulunduğunu hatırlatarak, bunların önemli bir bölümünün iktidar dışı partilerce yönetildiğini belirtti. Sabahın erken saatlerinde yapılan operasyonların muhalefet belediyelerine yönelik sıklığının adalet eşitliği açısından sorgulanması gerektiğini söyledi.

Günaydın, bu uygulamaları açıkça eleştirerek şunları kaydetti: 'Biz buna adalet demiyoruz! Biz buna, milletin sandıkta ortaya koyduğu iradeyi, yargı eliyle etkisizleştirme çabası diyoruz.' Ayrıca sürecin hukuk ve demokrasi önünde hesaplaşılacağını ifade ederek 'Hiçbir güç millet iradesinden büyük değildir.' dedi.

Günaydın, Şeniz Doğan'ın onurundan ve mücadelesinden taviz vermediğini belirterek yakın zamanda Doğan'ın ailesiyle kavuşacağına dair inancını paylaştı. Son olarak, Denizli'nin iradesine ve demokrasinin korunmasına yönelik kararlılık mesajı verildi: 'Denizli'nin iradesine de demokrasiye de sahip çıkmaya devam edeceğiz.'

YENİ PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ GÖKHAN GÜNAYDIN, TUTUKLANAN MERKEZEFENDİ BELEDİYE BAŞKANI ŞENİZ DOĞAN’I CEZAEVİNDE ZİYARET ETTİ. ZİYARETİN ARDINDAN DENİZLİ GAZETECİLER CEMİYETİ’NDE BASIN AÇIKLAMASI YAPAN GÜNAYDIN, MUHALEFET BELEDİYELERİNE YÖNELİK OPERASYONLARI ELEŞTİREREK, "BİZ BUNA ADALET DEMİYORUZ! BİZ BUNA, MİLLETİN SANDIKTA ORTAYA KOYDUĞU İRADEYİ, YARGI ELİYLE ETKİSİZLEŞTİRME ÇABASI DİYORUZ" İFADELERİNİ KULLANDI.