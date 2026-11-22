maç özeti:

Muş Spor Kulübü, TFF 2. Lig Beyaz Grup 13. haftasında sahasında oynadığı karşılaşmada Hataysporu 5-1 mağlup etti. Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi, maçın ilk 25 dakikasında bulduğu gollerle üstünlüğü erken kurdu ve rakibine geri dönüş şansı tanımadı.

goller ve önemli anlar:

Müsabakanın ilk dakikalarında sahneye çıkan isimler, Muş Spor'un savunma ve hücum organizasyonundaki başarılı kombinasyonlarını yansıttı. Kubilay Yavuz (dk. 3) ile gelen erken golü Ahmet Tekin (dk. 6) izledi. İlk yarının son bölümlerinde Seçim Can Koç (dk. 23) farkı üçe taşıdı. İkinci yarıda Hatayspor, Barış Uzel (dk. 72) ile skoru daraltmayı başardı, ancak Muş Spor'dan Hamza Kılıç (dk. 76) ve uzatma dakikalarında Malik Karaahmet (dk. 90+3) ile gelen goller karşılığını verdi.

kadrolar ve maç içi değişiklikler:

Stat: Muş Şehir

Hakemler: Ahmet Resuloğlu, Mehmet Sonay, Turan Çelik

Muş Spor Kulübü ilk 11'i: Yusuf Balcıoğlu, Muharrem Çizgili (46' Yusuf Ziya Gümüş), Ahmet Tekin, Erkam Reşmen (62' Hamid Sokak), Bilal Budak, Ali Dere, Kubilay Yavuz (62' Mustafa Emin Taşdemir), Onur Ramazan Toprak, İsa Halidi, Ersel Aslıyüksek (71' Hamza Kılıç), Seçim Can Koç (62' Malik Karaahmet).

Hatayspor ilk 11'i: Demir Sarıcalı, Sinan Özen, Abdulkadir Adıyaman, Engin Can Aksoy, Mustafa Çınar (69' Seyit Gazanfer), Barış Uzel, Cemil Berk Aksu (80' Atakan Özenir), Ahmet Bayam, Mustafa Said Aydın, Volkan Alkan (60' Halil Can Cemali), Taylan Özgün.

hakem kararları ve disiplin:

Karşılaşmada Yusuf Balcıoğlu, Muharrem Çizgili ve Onur Ramazan Toprak sarı kart gördü. Maç genelinde hakem üçlüsünün yönetimiyle akıcı bir oyun izlendi ve sonuç ev sahibinin üstünlüğüyle tamamlandı.

Sonuç olarak Muş Spor Kulübü, sahasında aldığı 5-1lik galibiyetle maçtan farklı bir skorla ayrıldı. Erken goller ve etkili hücum organizasyonları, maçın belirleyici unsurları oldu ve takımın hücum performansını günün öne çıkan başlığı haline getirdi.

TFF 2. LİG BEYAZ GRUP 13. HAFTADA MUŞ SPOR KULÜBÜ, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI HATAYSPOR'U 5-1 MAĞLUP ETTİ