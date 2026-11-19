Denizli ticaret odası'nda yeni döneme moral ziyareti

Denizli Ticaret Odası'nın 100'üncü kuruluş yılı kapsamında, şehrin lokomotif sektörlerinden tekstilcilerin yer aldığı DTO 16'ncı Meslek Komitesi üyeleri, Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan'a anlamlı bir sürpriz yaptı. Göreve geldiği 2026-2030 döneminde ihracat odaklı politikalarını sürdürecek olan Başkan Erdoğan, komite üyelerinin nezaketini takdir ederek, mirası ileriye taşıma kararlılığını yineledi.

Ziyaretin ayrıntıları:

5 Ekim 2026 Pazartesi günü PASVAK Aşevi Salonunda gerçekleştirilen DTO Genel Kurulu seçimini takiben başkanlığa seçilen Erdoğan'ı makamında ziyaret eden 16'ncı Meslek Komitesi üyeleri, aynı komitede yer alan DTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Taşevli'nin de katılımıyla yeni dönem için tebriklerini iletti. Toplantıda sektörün ve oda hizmetlerinin geleceği üzerine istişareler yapıldı ve komite üyeleri, Başkan Erdoğan’a kuruluş yılı 1926'yı anımsatan temalı bir hediye sundu.

Hediye, 1926'da İstanbul Ticaret Odası öncülüğünde Avrupa limanlarını dolaşarak genç Türkiye Cumhuriyeti ürünlerini tanıtan tarihi Karadeniz Vapuru'nun silüetinin bulunduğu, dünya haritası fonlu dekoratif bir rota tablosuydu. Erdoğan, başta Başkan Yardımcısı Ali Taşevli olmak üzere komite üyelerine nezaketleri için teşekkür ederek, bu asırlık emanetin kıymetini bildiklerini söyledi.

"Bu vapurun taşıdığı ruhu, dünyanın dört bir tarafına ulaştırmaya azmettik", sözleriyle Erdoğan, hem sembolik hediyenin hem de odanın ihracat vizyonunun altını çizdi.

Komitenin öncelikleri ve oda desteği:

Komite üyeleri, Başkan Erdoğan’ın uzun süredir Denizlili üreticileri uluslararası fuarlara taşıma ve KOBİ’lerin ihracata başlamasını sağlama yönündeki vizyoner yaklaşımını vurguladı. DTO'nun organizasyonları ve İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresinin destekleriyle birçok işletmenin yeni pazarlara açıldığını belirten üyeler, önümüzdeki dönemde sektörün rekabet gücünün artırılması, ihracatın geliştirilmesi, tekstilin turizmle entegrasyonu ve sosyal sorumluluk projelerine ağırlık verilmesinin planlandığını açıkladı.

Karadeniz Vapuru'nda sergilenen ürünler:

Hediyenin simgelediği tarihi sergide, Denizli ve çevresinin geleneksel üretim kültürünü yansıtan ürünlerin öne çıktığı kaydedildi. Vapurdaki envanterde pamuk, yün ve dokuma ürünleri; özellikle Buldan ve Kızılcabölük dokumaları gibi tarihî dokuma merkezlerine ait örneklerin yer aldığı belirtildi. Ayrıca kuru üzüm, incir, tütün, meyan kökü ve palamut (mazı) gibi Ege bölgesinin temel tarım ihracat kalemleri ile krom, zımpara taşı ve kükürt gibi yer altı kaynaklarının da serginin madencilik kısmında temsil edildiği ifade edildi.

Toplantı ve takdim, Denizli Ticaret Odası yönetiminin geçmişle kurduğu bağı güncelleyen, gelecek dört yıl için ihracat ve üretim odaklı mesajları pekiştiren bir adım olarak değerlendirildi.

100'ÜNCÜ YILINI KUTLAYAN DENİZLİ TİCARET ODASI'NIN ŞEHRİN LOKOMOTİF SEKTÖRÜ TEKSTİLCİ ÜYELERİNİN YER ALDIĞI 16'NCI MESLEK KOMİTESİ ÜYELERİNDEN, YÖNETİM KURULU BAŞKANLARI UĞUR ERDOĞAN'A OLDUKÇA ANLAMLI BİR HEDİYE GELDİ. GÖREVE GELDİĞİ GÜNDEN BU YANA EN ÖNEMLİ ÖNCELİKLERİNİN KOBİ'LERİN DE İHRACATA BAŞLAMASI OLDUĞUNU DİLE GETİREN VE HER FIRSATTA SEKTÖREL FUARLARI BU NEDENLE ÇOK ÖNEMSEDİĞİNİ VURGULAYAN BAŞKAN ERDOĞAN'A, ODALARININ KURULUŞ YILI OLAN 1926 YILINDA, AVRUPA LİMANLARINI DOLAŞARAK GENÇ TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN TANITIM MİSYONUNU ÜSTLENEN TARİHİ KARADENİZ VAPURU'NUN SİLÜETİNİN YER ALDIĞI DÜNYA HARİTASI FONLU VE ÖZEL TEMALI BİR DEKORATİF TASARIM HEDİYE EDİLDİ. BAŞKAN ERDOĞAN, ASIRLIK ANLAM YÜKLÜ TABLO İÇİN BAŞTA BAŞKAN YARDIMCISI ALİ TAŞEVLİ OLMAK ÜZERE MESLEK KOMİTESİ ÜYELERİNE NEZAKETLERİNDEN DOLAYI TEŞEKKÜR ETTİ; "BU VAPURUN TAŞIDIĞI RUHU, DÜNYANIN DÖRT BİR TARAFINA ULAŞTIRMAYA AZMETTİK" DEDİ.