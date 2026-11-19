Yalova mezatlarında Öğretmenler Günü hareketliliği

Yalova'da 24 Kasım Öğretmenler Günü yaklaşırken çiçek mezatlarında hareketlilik gözleniyor. Öğretmenler Günü nedeniyle talepteki artış, mezatlarda satış miktarlarının yükselmesine ve fiyatlarda dalgalanmalara yol açıyor. Türkiye'nin farklı illerinden çiçekçilere hizmet veren mezatlarda özellikle mevsimlik türlere yoğun ilgi var.

satış miktarlarında belirgin artış:

Yalova Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Yalova Şube Müdürü Ali Tan mezatlardaki yoğunluğun belirginleştiğini aktardı. Tan, normal dönemlerde mezatlarda ortalama 150 koli civarında satış gerçekleşirken, Öğretmenler Günü talebiyle bu rakamın 400 koli'ye kadar çıktığını söyledi. Kooperatifin Türkiye genelinde 18 şubesi bulunduğu, İstanbul'da 4 ayrı noktada faaliyet gösterildiği ve Ankara, Konya, Samsun, Adana, Mersin, Eskişehir, Bursa ile Kocaeli gibi illerde de mezatların düzenlendiği bilgisi paylaşıldı.

alıcı kitlesi ve tercih edilen türler:

Mezatlara Yalova'nın yanı sıra Kocaeli, İzmit, Gölcük, Bursa, Gemlik ve İstanbul'dan yoğun alım katılımı oluyor; hatta Ankara'dan gelen alıcılar da bulunuyor. Bu dönemde mevsimsel olarak öne çıkan çiçekler kasımpatı ve anastasia türleri olarak öne çıkıyor ve Öğretmenler Günü sebebiyle bu çeşitlere olan talep artışı belirginleşiyor.

Mezat yetkilileri, bu hareketliliğin hafta boyunca diğer şubelerde de yaşanmasının beklendiğini belirtiyor ve hem üretici hem de alıcı açısından yüz güldüren bir dönemin umulduğunu ifade ediyorlar. Talepteki artışın fiyatlara da yansıdığı, alım yoğunluğunun mezat takvimini ve lojistik akışı etkilediği kaydedildi.

YALOVA’DA 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ ÖNCESİNDE ÇİÇEK MEZATLARINDA HAREKETLİLİK YAŞANIYOR.