Gabar'da üretimin kapsamı:

Şırnak Gabar Dağı'nda 10 Mayıs 2021'de başlayan üretim, bölgenin enerji profilini belirgin şekilde değiştirdi. Bugüne kadar sahadan çıkarılan toplam petrol miktarı 75,4 milyon varile ulaştı. Mevcut faaliyetlerle 184 kuyu devrede bulunuyor ve bu kuyulardan elde edilen günlük üretim kapasitesi 84 bin varil seviyesine çıktı.

Bu rakamlar Gabar'ı yalnızca yerel bir saha olmaktan çıkarıp, Türkiye'nin enerji haritasında önemli bir üretim merkezi haline getirdi. Elde edilen üretim, üretim hacmi ve saha sayısının artışı bakımından bölgedeki operasyonların ölçeğini ortaya koyuyor.

Yeni sahalar ve keşfedilen potansiyel:

Gaziler ve Çardaklı sahalarının devreye alınmasıyla Gabar'daki üretim dinamikleri genişledi. İlk değerlendirmelere göre bu iki sahada toplam 135 milyon varillik yerinde petrol potansiyeli tespit edildi. Yeni sahaların üretime dahil edilmesi, hem mevcut üretim hacmini destekleyecek hem de sahadaki rezervlerin daha etkin şekilde ekonomiye kazandırılmasına imkan tanıyacak.

Saha geliştirme ve yeni kuyularla sahadan elde edilen üretimin sürekliliği ve verimliliği artırılmaya çalışılıyor; bu da bölgedeki yatırım ve operasyonel yoğunluğun süreceğinin bir işareti.

Hedefler ve Türkiye ekonomisine etkisi:

Mevcut üretim düzeyi üzerinden planlanan çalışmalarla Gabar'da günlük üretimin yüzde 30 artırılması hedefleniyor. Bu hedef gerçekleşirse, saha kapasitesinde kayda değer bir büyüme yaşanacak ve Gabar'ın ülke içindeki katkısı daha da güçlenecek.

Şu an için Gabar'dan sağlanan üretim, Türkiye'nin toplam petrol ihtiyacının yaklaşık yüzde 8'ini karşılıyor. Yerli kaynakların artırılması, dışa bağımlılığın azaltılması ve enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesi hedefleri doğrultusunda Gabar'daki ilerleme stratejik önem taşıyor.

Türkiye'nin enerji politikaları açısından Gabar'da kaydedilen ilerleme, saha geliştirme çalışmalarının sürdürülmesi ve yeni keşiflerin ekonomiye kazandırılmasıyla birlikte bölgenin önümüzdeki dönemde de merkezî bir rol oynamaya devam edeceğini gösteriyor.

GABAR’DA 10 MAYIS 2021 TARİHİNDE BAŞLAYAN PETROL ÜRETİMİ, ARADAN GEÇEN SÜREDE ÖNEMLİ BİR BÜYÜME GÖSTERDİ. BÖLGEDE AÇILAN 184 KUYUDA GÜNLÜK 84 BİN VARİL PETROL ÜRETİM SEVİYESİNE ULAŞILDI. ÜRETİMİN BAŞLADIĞI TARİHTEN BUGÜNE KADAR ÇIKARILAN TOPLAM PETROL MİKTARI İSE 75,4 MİLYON VARİLE YÜKSELDİ.