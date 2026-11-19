Boyabat'ta hızlı müdahale sonucu kurtarma

Sinop'un Boyabat ilçesinde, evinin dış kapı kolu kırılması sonucu evde mahsur kalan bir yaşlı kadın için mahalle sakinleri durumu fark ederek yardım çağırdı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

olayın gelişimi:

Kapı kolunun kırılması nedeniyle dışarı çıkamayan kadının durumu, komşuların yetkililere haber vermesiyle ekiplerin müdahalesine dönüştü. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, kapıyı açmak için güvenli bir planlama yaptı.

müdahale ve kurtarma:

İtfaiye erleri, binadaki demir korkuluklara tutunarak içeri girdi ve kapıyı içeriden açtı. Mahsur kaldığı yerden çıkarılan kadın, ekiplerin müdahalesiyle rahat bir nefes aldı ve olay herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan sonlandırıldı.

Olayda polis ve itfaiyenin koordineli çalışması ile mahalle sakinlerinin duyarlılığı, müdahalenin zamanında ve etkili olmasını sağladı.

SİNOP'UN BOYABAT İLÇESİNDE DIŞ KAPI KOLUNUN KIRILMASIYLA EVİNDE MAHSUR KALAN YAŞLI KADIN İÇİN EKİPLER SEFERBER OLDU.