Samsun'da pırasa üretimi ve hasadı başladı:

Samsun'da kışlık sebzeler arasında önemli yer tutan pırasanın hasadı başladı. İl genelinde 5 bin 400 dekar alanda yürütülen üretimle kent, yıllık 19 bin tonun üzerinde pırasa üretimiyle Türkiye'de ikinci sırada yer alıyor. Bu üretimin yaklaşık %84'ü Bafra ilçesinden karşılanıyor; Bafra'da üretilen pırasanın miktarı yaklaşık 16 bin ton olarak bildirildi.

Tarım müdürünün değerlendirmesi:

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, kentin verimli tarım arazileri, uygun iklim koşulları ve sulama imkânları sayesinde Türkiye'nin önemli sebze üretim merkezlerinden biri olduğunu vurguladı. Müdür Yılmaz, Bafra'da hasat alanlarını yerinde inceleyerek Bafra ve Çarşamba ovalarının üretim potansiyeline dikkat çekti ve hem yazlık hem kışlık sebze yetiştiriciliğinin il tarımındaki rolünün büyük olduğunu ifade etti.

Üretim süreci ve takvim:

Pırasa yetiştiriciliği, tohumların mart ayında fide yetiştirme tavalarına ekilmesiyle başlıyor. Tohum ekiminden itibaren fideler, ekimden 50-70 gün sonra dikime hazır hale geliyor ve fideler mayıs ayı sonundan temmuz ortasına kadar tarlalara dikiliyor. Dekara ortalama 50-60 bin bitki dikimi yapılan üretimde hasat dönemi eylül ayı sonundan mart ayı sonuna kadar sürüyor; bu nedenle kentte başlayan hasadın önümüzdeki aylarda da devam etmesi bekleniyor.

Kışlık sebze üretimindeki pay:

Samsun'da yıllık yaklaşık 94 bin dekar alanda kışlık sebze yetiştiriciliği yapılıyor ve ilde toplam 422 bin tonun üzerinde ürün elde ediliyor. Resmi verilere göre Türkiye genelinde 2025 üretim sezonunda toplam 48 bin 300 dekar alanda 145 bin 800 ton pırasa üretimi gerçekleşti. Samsun, Türkiye'deki toplam kışlık sebze üretiminin %39,7'sini karşılarken; beyaz ve kırmızı lahana üretiminde birinci, karnabahar, pırasa ve turpta ikinci, brokoli üretiminde ise üçüncü sırada bulunuyor.

SAMSUN'DA KIŞLIK SEBZELER ARASINDA ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP OLAN PIRASANIN HASADI BAŞLADI. 5 BİN 400 DEKAR ALANDA 19 BİN TONUN ÜZERİNDE ÜRETİM YAPILAN SAMSUN, PIRASA ÜRETİMİNDE TÜRKİYE GENELİNDE İKİNCİ SIRADA YER ALIRKEN, ÜRETİMİN YÜZDE 84'ÜNÜ BAFRA İLÇESİ KARŞILIYOR.