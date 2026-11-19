Maxxen, Aydın'da C&I Cabinet ürün ailesini tanıttı:

Enerji depolama teknolojileri üreticisi Maxxen, ticari ve endüstriyel işletmelerin enerji maliyetlerini yönetmek ve üretim sürekliliğini desteklemek amacıyla geliştirdiği altı modelden oluşan C&I Cabinet ürün ailesini Aydın Ortaklar Organize Sanayi Bölgesi’ndeki üretim tesisinde tanıttı. "Gelecek Burada Depolanıyor" konseptiyle düzenlenen lansmanda C&I Cabinet Mini, C&I Cabinet Mini Hybrid, C&I Cabinet 125, C&I Cabinet 250, C&I Cabinet DC ve C&I Cabinet Maxi DC modelleri yer aldı.

Kontek Enerji’nin yüzde 100 iştiraki olan Maxxen, mühendislik tecrübesini üretim gücüyle birleştirerek işletmelere sahada çözüm sunmayı amaçlıyor. Ürün ailesi, tesislerin tüketim profiline ve üretim planına göre enerjiyi daha verimli kullanmayı, yoğun saatlerde şebekeden çekilen gücü yönetmeyi ve kritik yüklerin sürekliliğini sağlamayı hedefliyor.

mühendislikten sahaya: entegrasyon ve iş ortaklığı:

Kontek Enerji Genel Müdürü Attila Yapar lansmana ilişkin, "Enerji dönüşümünde gerçek farkı, teknolojiyi işletmelerin ihtiyaçlarına uygun çözümlere dönüştürerek oluşturuyoruz. Şirketimizin 30 yılı aşkın mühendislik deneyimini Maxxen’in teknoloji ve üretim gücüyle bir araya getiren C&I Cabinet ürün ailesi, enerji depolamada uzun vadeli büyüme vizyonumuzun önemli bir adımı. Türkiye’de kurduğumuz iş ortaklığı ağıyla bu çözümleri sanayi ve ticari işletmelere ulaştırmayı, yatırımları tasarımdan saha uygulamasına kadar desteklemeyi hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Maxxen, ürün geliştirme, teknoloji ve üretimi üstlenirken satış ve uygulama sürecinde oluşturduğu iş ortaklığı ağıyla çözümlerin bölgesel olarak devreye alınmasını sağlayacak. Lansman kapsamında Öz Efeler, Irmak Enerji, Asler Enerji, OSB Enerji ve Sunra Enerji ile sözleşmeler imzalandı; bu ortaklar ihtiyaç analizi, projelendirme ve saha uygulaması süreçlerinde marka ekipleriyle birlikte çalışacak.

teknik özellikler ve kullanım senaryoları:

C&I Cabinet portföyünde yer alan 125 kW AC, 250 kW AC ve 250 kW DC modellerinin her biri 522 kWh nominal enerji kapasitesine sahip. 125 kW AC modeli dört saatlik çalışma profili için tasarlanırken, 250 kW AC ve DC modeller iki saatlik profil sunuyor. Modellerde 314 Ah LFP hücreler, sıvı soğutma, IP55 koruma seviyesi ve C5 korozyon dayanımı ortak özellikler arasında yer alıyor.

Aile, sistem konfigürasyonuna bağlı olarak 15 farklı kullanım senaryosunu destekliyor; yüksek güç talebinin yönetimi, elektrik tarifelerinin optimizasyonu, yedek güç, elektrikli araç şarj altyapısı, mikro şebeke uygulamaları ve enerji kalitesi yönetimi bunlardan bazıları. Maxxen Smart App ise tesisin enerji tüketimi ile şebeke ve batarya verilerini tek platformda birleştiriyor; uygulamanın yedi ana modu ve 20 alt modu sayesinde enerji yönetimi tesis önceliklerine göre yapılandırılabiliyor.

Kontek Enerji Çözümleri Direktörü Özgür Ergincan da sistemlerin saha ihtiyaçlarına uygun ayarlanabildiğini vurguladı: "Üretim hatlarının aynı anda devreye girmesi, tesisin şebekeden çektiği gücün kısa sürede yükselmesine neden olabiliyor. C&I Cabinet ürün ailesiyle batarya sisteminin güç ve enerji kapasitesini tesisin tüketim profiline göre belirliyor, şarj ve deşarj zamanlarını üretim planına ve elektrik tarifesine göre ayarlayabiliyoruz. Sistem, depoladığı enerjiyi talebin yükseldiği anlarda kullanarak tesisin enerji ihtiyacının bir bölümünü karşılıyor. Böylece işletmeler, şebekeden çektikleri gücü sınırlandırırken elektrik maliyetlerini de daha etkin yönetebiliyor."

saha kapasitesi ve ölçeklenebilirlik:

Aydın Ortaklar OSB’deki 20 bin metrekarelik, LEED Gold sertifikalı tesiste Maxxen’in yıllık üretim kapasitesi 5 GWh seviyesinde bulunuyor. Şirketin ayrıca şebeke ölçeğindeki projeler için 5 MWh DC Box, orta gerilim bağlantısı için 2,5 MW, 5 MW ve 10 MW MV Box çözümleri ile batarya, enerji ve veri yönetimini bir arada sunan X-Core platformu yer alıyor.

Modüler mimari sayesinde işletmeler mevcut ihtiyaçlarına göre yatırım yapıp, enerji gereksinimleri arttıkça sistemlerini ölçeklendirebilecek. Doğru kapasite seçimi ve etkili enerji yönetimiyle bu çözümler, özellikle güneş elektriğinin tesis içinde daha etkin kullanılması, yüksek güç talebinin yönetilmesi ve kritik yüklerin sürekliliğinin sağlanmasına katkıda bulunmayı hedefliyor.

KONTEK ENERJİ GENEL MÜDÜRÜ ATTİLA YAPAR