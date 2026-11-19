İHAKUT heyeti Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran’ı ziyaret etti

İHAKUT Havacılık Spor Kulübü Doğu Anadolu Bölge Koordinatörü Recep Dağ, Van İl Sorumlusu Kadircan Kuşcu ve kulüp üyelerinden oluşan heyet, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran’ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretin odak noktası:

Görüşmede, insansız hava araçlarının afet yönetimi bağlamında deprem, sel, kayıp şahıs vakaları ve diğer olağanüstü durumlarda sağlayabileceği operasyonel katkılar; arama-kurtarma, havadan görüntüleme ve saha gözlemi uygulamaları ele alındı. Heyet, İHAKUT’un teşkilatlanma yapısı, bölgedeki çalışmaları ve teknik kapasitesi hakkında Van İl Jandarma Komutanlığına bilgi sundu.

Eğitim, gönüllülük ve kurumlar arası iş birliği:

Toplantıda, İHAKUT’un eğitimli gönüllü kadrosu ve teknolojik imkânlarla kamu kurumlarıyla koordineli çalışmayı hedeflediği vurgulandı. Van ve Doğu Anadolu Bölgesi için insansız hava araçlarının arama-tespit faaliyetlerinde daha etkin değerlendirilmesi, kurumlar arası iletişim kanallarının güçlendirilmesi ve muhtemel iş birliği modelleri üzerinde görüş alışverişi yapıldı.

Recep Dağ ziyaret sonrası yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "Bizim temel hedefimiz, sahip olduğumuz bilgi, teknoloji ve gönüllü insan kaynağını toplumun yararına sunmak. Özellikle deprem ve afet riski yüksek olan bölgemizde, insansız hava araçlarının sağlayacağı desteğin hayati önem taşıdığının farkındayız. Kamu kurumlarımızla koordinasyon içerisinde hareket ederek ihtiyaç duyulan her alanda katkı sunmaya hazırız. Misafirperverlikleri ve nazik kabulleri dolayısıyla Van İl Jandarma Komutanımız Sayın Tuğgeneral Mücahit Avkıran’a teşekkür ediyorum" dedi.

İHAKUT, havacılık ve insansız hava araçları alanındaki bilgi birikimini toplumsal faydaya dönüştürme hedefiyle eğitim, gönüllülük, afetlere hazırlık ve kamu kurumlarıyla iş birliği çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

İHAKUT DOĞU ANADOLU BÖLGE KOORDİNATÖRÜ RECEP DAĞ VE BERABERİNDEKİ HEYET, VAN İL JANDARMA KOMUTANI TUĞGENERAL MÜCAHİT AVKIRAN’I MAKAMINDA ZİYARET ETTİ. GÖRÜŞMEDE, İNSANSIZ HAVA ARAÇLARININ AFET YÖNETİMİ, ARAMA-KURTARMA VE KAMU GÜVENLİĞİNE YÖNELİK ÇALIŞMALARDA ETKİN KULLANILMASI İLE KURUMLAR ARASI İŞ BİRLİĞİ KONULARI ELE ALINDI.