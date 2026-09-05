Denizlispor yönetim kurulu istifa ederek yeni kaynakların önünü açtı

Denizlispor yönetimi istifa kararını açıkladı

Denizlispor Yönetim Kurulu, kulübün mali yükünü hafifletme ve transfer yasaklarını kaldırma yönünde söz veren kişi veya oluşumların önünü açmak amacıyla istifa dilekçelerini mülki idareye sunduklarını bildirdi.

istifa gerekçesi:

Açıklamada, kulübün yaklaşık 700 milyon TL borç yükü, transfer engelleri, altyapı yetersizliği ve dar kadro yapısı gibi zorlu koşullar altında görev yapıldığı vurgulandı. Yönetim, son dönemde kamuoyuna yansıyan "maddi kaynak sağlandığı" yönündeki söylemler üzerine verilen sözlerin somutlaşması halinde çekilme kararı aldığını belirtti.

dilekçelerin sunulduğu makamlar:

Yönetimin istifa dilekçeleri, Denizli Valimiz Sayın Yavuz Selim Köşger ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Bülent Nuri Çavuşoğlu'na sunuldu. Yapılan açıklamada, bu adımın söz verilen desteğin eyleme dökülmesi halinde yeni isimlerin veya oluşumların önünü açma amacı taşıdığı ifade edildi.

Yönetim kurulu ayrıca, "asıl olanın makamlar değil, kulübün geleceği ve menfaatleri" olduğu mesajını tekrarlayarak verilen taahhütlerin yerine getirilmesi çağrısında bulundu ve tüm şehri sürecin takipçisi olmaya davet etti.

DENİZLİSPOR YÖNETİM KURULU, KULÜBÜN BORÇLARINI ÖDEME VE TRANSFER YASAKLARINI KALDIRMA VAADİNDE BULUNAN İSİMLERİN ÖNÜNÜ AÇMAK AMACIYLA İSTİFA DİLEKÇELERİNİ MÜLKİ İDAREYE SUNDUKLARINI AÇIKLADI.