Dolar 48,4248 +0,02%
Euro 56,2640 -0,07%
Bist 14.012,42 +0,57%
Altın Gram 6.969,58 -1,39%
EUR/USD 1,1621 -0,08%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Denizlispor yönetim kurulu istifa ederek yeni kaynakların önünü açtı

Denizlispor yönetimi, 700 milyon TL'lik borç ve transfer yasakları sorununu çözeceğini söyleyenlerin önünü açmak için istifa dilekçelerini mülki idareye sundu.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 20:38

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Denizlispor yönetim kurulu istifa ederek yeni kaynakların önünü açtı

Denizlispor yönetimi istifa kararını açıkladı

Denizlispor Yönetim Kurulu, kulübün mali yükünü hafifletme ve transfer yasaklarını kaldırma yönünde söz veren kişi veya oluşumların önünü açmak amacıyla istifa dilekçelerini mülki idareye sunduklarını bildirdi.

istifa gerekçesi:

Açıklamada, kulübün yaklaşık 700 milyon TL borç yükü, transfer engelleri, altyapı yetersizliği ve dar kadro yapısı gibi zorlu koşullar altında görev yapıldığı vurgulandı. Yönetim, son dönemde kamuoyuna yansıyan "maddi kaynak sağlandığı" yönündeki söylemler üzerine verilen sözlerin somutlaşması halinde çekilme kararı aldığını belirtti.

dilekçelerin sunulduğu makamlar:

Yönetimin istifa dilekçeleri, Denizli Valimiz Sayın Yavuz Selim Köşger ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Bülent Nuri Çavuşoğlu'na sunuldu. Yapılan açıklamada, bu adımın söz verilen desteğin eyleme dökülmesi halinde yeni isimlerin veya oluşumların önünü açma amacı taşıdığı ifade edildi.

Yönetim kurulu ayrıca, "asıl olanın makamlar değil, kulübün geleceği ve menfaatleri" olduğu mesajını tekrarlayarak verilen taahhütlerin yerine getirilmesi çağrısında bulundu ve tüm şehri sürecin takipçisi olmaya davet etti.

DENİZLİSPOR YÖNETİM KURULU, KULÜBÜN BORÇLARINI ÖDEME VE TRANSFER YASAKLARINI KALDIRMA VAADİNDE...

DENİZLİSPOR YÖNETİM KURULU, KULÜBÜN BORÇLARINI ÖDEME VE TRANSFER YASAKLARINI KALDIRMA VAADİNDE BULUNAN İSİMLERİN ÖNÜNÜ AÇMAK AMACIYLA İSTİFA DİLEKÇELERİNİ MÜLKİ İDAREYE SUNDUKLARINI AÇIKLADI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sivasspor Antalyaspor sınavına taktiksel prova yaptı
images

Kadıköy'de derbi dengelendi: Fenerbahçe ile Beşiktaş 1-1
images

Sivasspor'a hücum takviyesi: Ebrima Ceesay kiralık olarak kadroya katıldı
images

Çorum FK taraftarıyla ilk galibiyeti hedefliyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sivasspor Antalyaspor sınavına taktiksel prova yaptı

Binlerce gösterici Miçotakis'in Selanik konuşması öncesi kent merkezini kesti

Kadıköy'de derbi dengelendi: Fenerbahçe ile Beşiktaş 1-1

MHP'li Adan'dan birlik çağrısı: seçimde önce Türkiye diyen öne geçer

TREND HABERLER

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu