MHP'li Adan'dan birlik çağrısı: seçimde önce Türkiye diyen öne geçer

Adan'ın mesajı ve kongre gündemi:

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, MHP Kütahya 15. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada yaklaşan seçimlere, terörle mücadeleye ve parti stratejisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Adan, konuşmasında partinin ve liderlerinin ortaya koyduğu siyasi iradeye dikkat çekerek 'önce Türkiye' anlayışının önemini vurguladı.

Adan, yaklaşan seçimlere dair net bir uyarı yaparak, 'Önümüzdeki seçimlerde önce Türkiye demeyen kaybedecektir' ifadesini kullandı ve siyasi hesapların ülkenin çıkarlarının önüne geçirilmemesi gerektiğini söyledi.

terörle mücadele ve maliyetler:

Adan, Türkiye'nin uzun yıllardır terör nedeniyle ağır bedeller ödediğini belirterek yaklaşık 50 yılda çok sayıda asker ve vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlattı. Terörün sadece can kayıplarına değil ekonomiye de zarar verdiğini söyleyen Adan, bu mücadele için harcanan kaynağı 'Türkiye’de teröre harcanan para 2 trilyon 300 milyar dolar' şeklinde ifade etti ve ülkenin artık bu sorunu geride bırakması gerektiğini savundu.

Adan ayrıca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin toplumda kardeşliği güçlendirmeye yönelik iradesine işaret ederek, bu yaklaşımın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından devlet politikası haline getirildiğini kaydetti. Adan, 'Terörsüz Türkiye' hedefinin ülke için öncelikli olduğunu tekrarladı.

kongre konuşmaları ve Kütahya'nın ekonomik görünümü:

Kongrede söz alan MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, siyasi anlayışın makam ve görev yarışından ibaret olmadığını belirtti. Erbaş, 'Nasıl yaşayacağı, neyin yanında duracağı, neyin karşısında eğilmeyeceği ise karakteridir. Bizim karakterimizin ölçüsü bellidir. Eğilirsek basamak, dik durursak sığınak oluruz' şeklinde konuştu.

Erbaş, Kütahya'nın sanayi, tarım ve turizmdeki gelişimine dikkat çekti: kentin ihracatının 1 milyar dolara yaklaştığını, ilde 8 organize sanayi bölgesi bulunduğunu, yaklaşık 40 ülkeye ihracat yapıldığını ve sanayi sektöründe yaklaşık 20 bin kişinin çalıştığını kaydetti. Kentte yaklaşık 16 bin esnaf bulunduğunu ve esnaf kredi ve kefalet kooperatifi aracılığıyla bu yıl yaklaşık 3 milyar lira kredi desteği sağlandığını belirtti.

Erbaş, seçim dönemlerinde partiler arasındaki rekabete değinerek, seçimler sona erdikten sonra ortak hedefin Kütahya olduğunu; tüm partilerin kent için aynı çatı altında çalışması gerektiğini ifade etti.

Kongrede yeniden MHP Kütahya İl Başkanı seçilen Mehmet Ali Türker ise 27 Nisan 2026 tarihinde yapılan göreve başlama programını hatırlatarak o günün Kütahya'da yeniden birlik ateşi yaktığını anlattı. Türker, 'Mesele makam değil, mesele davaydı. Mesele şahıslar değil, milli iradeydi. Mesele Türk milletinin istikbaliydi' diyerek sorumluluğun büyüklüğünü vurguladı.

Türker, 'Terörsüz Türkiye' hedefinin bölge için önemine dikkat çekip yatırım, refah ve kardeşliğin terörün olmadığı ortamlarda güçleneceğini söyledi. Kongre konuşmalarının ardından yapılan seçimde Mehmet Ali Türker yeniden MHP Kütahya İl Başkanlığı görevine seçildi.

Genel çerçevede kongrede öne çıkan tema, 'önce Türkiye' anlayışı etrafında birlik ve terörle kararlı mücadele oldu; parti temsilcileri hem güvenlik hem de ekonomik kalkınma ekseninde mesajlar verdi.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) KÜTAHYA 15. OLAĞAN İL KONGRESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.