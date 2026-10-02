Denizolgun soruşturması iddianameyle sonuçlandı

soruşturmanın tamamlanması:

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüyle ilgili işlem ve değerlendirmeler tamamlandı. Savcılık, soruşturma sonucu olarak dosyada yer alan kişiler hakkında iddianame düzenledi.

Hazırlanan iddianamede adı geçen muhataplar arasında özel doktoru, 3 ATK görevlisi ve 4 şüpheli bulunuyor. Bu kapsamda savcılık tarafından toplanan bilgi ve belgeler dosyaya yansıtıldı.

iddianamenin hukuki anlamı ve süreç:

İddianamenin düzenlenmesi, soruşturmanın tamamlandığını ve dosyanın kovuşturma aşamasına taşındığını gösterir. Hazırlanan iddianame, yetkili mahkemeye sunularak yargılamanın başlaması için esas teşkil edecektir.

Mahkeme iddianameyi inceleyip kabul ederse duruşma süreci başlayacak; aksi halde eksikler nedeniyle iade veya ek soruşturma istenebilir. Tüm bu işlemler, yargı sürecinin usul kuralları çerçevesinde yürütülecektir.

Bu aşamada kamuoyuna yansıyan en somut bilgi, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmanın tamamlandığı ve ilgili kişiler hakkında iddianame düzenlendiğidir. Dosyanın akıbeti, artık yargı sürecinin izleyeceği adımlarla netleşecektir.

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüne ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı