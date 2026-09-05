Depremden sonra hibesini işe dönüştürdü: 8 kadına ekmek sağlıyor

Deprem sonrası girişimcilik hikayesi:

6 Şubat depremlerinde Gaziantep’in İslahiye ilçesinde evi yıkılan 48 yaşındaki, 3 çocuk annesi Saliha Alıcı, deprem sonrası sağlanan destekleri değerlendirerek kendi iş yerini kurdu. Daha önce evinde 30-40 kişilik yemekler hazırlayarak geçimini sağlayan Alıcı, aldığı Dünya Bankası hibesiyle küçük bir işletme açtı.

Alıcı, hibenin başvurusunun olumlu sonuçlanmasının ardından iş yerini hayata geçirdiğini ve sürecin kendisi için dönüştürücü olduğunu belirtiyor. Ev yemeklerine olan talebin deprem sonrasında arttığını ve bunun işletme kurma kararını pekiştirdiğini ifade etti.

İstihdam ve günlük işler:

Alıcı’nın işletmesi şu anda 5 çalışan ile hizmet veriyor; aynı zamanda işletmede çalışan 3 öğrenci bulunuyor. Toplamda 8 kişiye düzenli istihdam sağlayan girişim, bölgede hem ekonomik hem sosyal bir katkı oluşturuyor. Alıcı, işlerin yolunda olduğunu ve müşteri talebinin sürdüğünü aktarıyor: 'Hibe sayesinde iş yerimi açtım.'

Menü ve hizmet yaklaşımı:

İşletme ağırlıklı olarak sulu ev yemekleri üzerine çalışıyor. Menüde kuru fasulye, bamya, yeşil fasulye gibi geleneksel yemeklerin yanı sıra börek çeşitleri, içli köfte, mantı, sarma ve dolma gibi ev usulü lezzetler yer alıyor. Alıcı, sundukları yemeklerin 'evde yiyebileceğiniz her türden' alternatif içerdiğini belirtiyor ve yerel ihtiyaçlara göre menüyü çeşitlendirmeye devam ediyor.

Depremden etkilenen bölgelerde hibe ve destek programlarının doğru kullanımı, hem bireysel yeniden yapılanmaya hem de yerel ekonominin canlanmasına katkı sağlıyor. Saliha Alıcı’nın hikayesi, küçük ölçekli desteklerin somut istihdam ve sürdürülebilir gelir kaynaklarına dönüşebildiğinin güncel bir örneği olarak öne çıkıyor.

SALİHA ALICI