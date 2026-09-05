Porsuk'un kıyılarında müzik, kukla ve gondol coşkusu sürüyor

Porsuk'ta üçüncü gün: festival canlı ve renkli

Uluslararası Eskişehir Porsuk Festivali, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından ETİ’nin ana sponsorluğunda "Porsuk Akıyor, Dünya Eskişehir’de Buluşuyor" mottosuyla devam etti. Üçüncü gün programı Adalar Mevki-Köprübaşı alanında gerçekleşen etkinliklerle kent sakinlerine sanat ve eğlence dolu saatler sundu. Porsuk Çayı boyunca düzenlenen etkinlikler hem çocuklara hem yetişkinlere yönelik zengin içerikler taşıdı.

Kukla gösterisi: Burgas’ın martıları sahnede:

Günün gündüz programında Burgaz Devlet Kukla Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Burgas’ın Martıları" adlı gösteri, kukla sanatının hayal gücünü ön plana çıkardı. Konsept ve yönetmenliğini Petar Todorov’un üstlendiği oyunda Asya Atasova, Stanislava Kamenova-Zafirova, İvaylo Enev, Kalin Zafirov ve Nikolay Nikolov oyuncu olarak yer aldı. Renkli sahne tasarımı ve canlı performans, özellikle çocuk izleyicilerden yoğun ilgi gördü ve alana neşeli bir atmosfer kazandırdı.

Müzik programı: roman ezgileri, gondol konseri ve rock:

Festivalin müzik bölümü çeşitlilik gösterdi. Günün öğleden sonraki etkinliğinde Eskişehir Kent Konseyi Roman Kültür ve Müzik Çalışma Grubu, Porsuk Sahne’de roman ezgileriyle alana hareket kattı; kalabalık ritimlere eşlik ederek coşkuyu artırdı. Porsuk Çayı üzerinde ise Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası sanatçılarından Onur Akalın, Ferit Bakır ve İdil Karakuzu’nun oluşturduğu Golden Gondol, gondol performansıyla ayrı bir müzik deneyimi sundu. Akşam programında Porsuk Sahne’de sahne alan Salt grubu (Deha Özer Şenay, Oğuzhan Atar, Ozan Akyüz, Altuğ Coşkun) rock repertuvarıyla gecenin enerjisini yükseltti.

belediye başkanının mesajı:

Etkinliklere katılan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Porsuk kıyısında vatandaşlarla bir araya gelerek festival heyecanını paylaştı. Ünlüce, "Uluslararası Eskişehir Porsuk Festivalimiz kapsamında gerçekleştirdiğimiz birbirinden eğlenceli etkinlikler Adalar’ı şenlendirdi. Porsuk kıyısını dolduran Eskişehirlilerle eşlik ederek festival coşkusunu doyasıya yaşadık" ifadelerini kullandı. Başkan Ünlüce ayrıca festivale katkı sunan tüm sanatçılara ve emeği geçenlere teşekkür ederek, etkinliklerin kent genelinde sürdürülmeye devam ettiğini belirtti.

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN ETİ’NİN ANA SPONSORLUĞUNDA, "PORSUK AKIYOR, DÜNYA ESKİŞEHİR’DE BULUŞUYOR" MOTTOSUYLA DÜZENLENEN ULUSLARARASI ESKİŞEHİR PORSUK FESTİVALİ, ÜÇÜNCÜ GÜNÜNDE DE KENT GENELİNDE BİRBİRİNDEN RENKLİ ETKİNLİKLERLE DEVAM ETTİ.