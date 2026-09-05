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Ayancık’ta yarım kalan huzurevi projesi bakanlığa devredildi

Ayancık’ta Aziz Güney’in başlattığı huzurevi inşaatı, sorunlar nedeniyle durunca yürütülen girişimlerle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na devredildi.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 12:10

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Ayancık’ta yarım kalan huzurevi projesi bakanlığa devredildi

Proje bakanlığa devredildi:

Sinop’un Ayancık ilçesinde iş adamı Aziz Güney tarafından bireysel imkanlarla başlatılan huzurevi inşaatının tamamlanabilmesi için yürütülen girişimler sonuç verdi. Yapımda yaşanan mali ve teknik zorluklar nedeniyle proje yarım kalma riskiyle karşılaşınca, inşaatın tamamlanması amacıyla devretme kararı alındı.

Süreç ve görüşmelerde yaşananlar:

Güney’in AK Parti Ayancık İlçe Başkanlığı ile iletişime geçmesiyle başlayan sürede, projenin ilçeye kazandırılması için kapsamlı temaslar gerçekleştirildi. Yapılan değerlendirmelerde huzurevi inşaatının Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı veya Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı bünyesine devredilmesinin uygun olacağı kanaatine varıldı.

Mutabakat ve destek veren isimler:

Sürecin sonuçlandırılması için AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, AK Parti Sinop İl Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, Sinop Valisi Mustafa Özarslan ve Ayancık Kaymakamı Mevlana Kürkçü başta olmak üzere yerel ve merkezi yetkililerin destek ve girişimleriyle çalışmalar sürdü. Gerçekleştirilen temaslar sonucunda ilgili genel müdürlük ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı arasında mutabakata varıldığı bildirildi.

Bu mutabakatla birlikte, Ayancık’ta uzun süredir yapımı devam eden huzurevi projesinin tamamlanmasının önünün açıldığı belirtildi. Devredilme kararı, projenin teknik ve mali süreçlerinin merkezi düzeyde koordine edilmesini ve eksik kalan işler için kaynak planlaması yapılmasını sağlayacak.

AK Parti Ayancık İlçe Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, projeye katkı sağlayan ve devredilme sürecinde emeği geçen tüm kişi ve kurumlara teşekkür edilerek, "İlçemize ve kıymetli hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerine yer verildi.

SİNOP’UN AYANCIK İLÇESİNDE HAYIRSEVER İŞ İNSANI AZİZ GÜNEY TARAFINDAN BİREYSEL İMKANLARLA...

SİNOP’UN AYANCIK İLÇESİNDE HAYIRSEVER İŞ İNSANI AZİZ GÜNEY TARAFINDAN BİREYSEL İMKANLARLA BAŞLATILAN HUZUREVİ İNŞAATININ TAMAMLANABİLMESİ İÇİN YÜRÜTÜLEN GİRİŞİMLER SONUÇ VERDİ. DEV İNŞAATIN TAMAMLANMASI AMACIYLA AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BÜNYESİNE DEVRİ KONUSUNDA MUTABAKATA VARILDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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