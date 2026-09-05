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Vali Yamlı Göle'de birden fazla kamu yatırımını hizmete açtı

Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı, Göle'de konukevi, Mehmet Sekmen çocuk parkı, hayvan pazarı genişletme ve Mehmet Sekmen Caddesi açılışına katıldı.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 12:27

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Vali Yamlı Göle'de birden fazla kamu yatırımını hizmete açtı

Vali Yamlı Göle'de açılışlara katıldı:

Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı, Göle ilçesinde düzenlenen açılış programına katılarak bir dizi kamu yatırımının hizmete girdiğini duyurdu. Program sırasında Vali Yamlı, vatandaşlar ve ilçe protokolüyle bir araya geldi; yatırımların ilçenin yaşam kalitesine katkı sağlayacağı mesajını verdi.

Açılan tesisler ve projeler:

Organizasyonda Belediye Konukevi, Mehmet Sekmen Kapalı Çocuk Oyun Parkı ve Kafeterya, Hayvan Pazarı Genişletme Projesi ile Mehmet Sekmen Caddesi törenle hizmete sunuldu. Yetkililer, bu yatırımların Göle'nin sosyal ve ekonomik hayatında olumlu etkiler yaratmasının hedeflendiğini belirtti.

Protokol katılımı ve valinin değerlendirmesi:

Açılışa, Ardahan AK Parti Milletvekili Kaan Koç, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ragıp Yüceer, İl Emniyet Müdürü Oğuz Tüzün, Göle Kaymakamı Cuma Emeç, Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, Köprülü Belediye Başkanı Mustafa Yıldırımcı, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Vali Yamlı, ilçelerin gelişmesi için yatırımların artırılmasının ve yeni hizmet alanları kazandırılmasının önemine dikkati çekti, emeği geçenlere teşekkür ederek projelerin Göle'ye hayırlı olmasını diledi.

VALİ YAMLI GÖLE İLÇESİNDE DÜZENLENEN AÇILIŞ PROGRAMINA KATILDI. (OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)

VALİ YAMLI GÖLE İLÇESİNDE DÜZENLENEN AÇILIŞ PROGRAMINA KATILDI. (OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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