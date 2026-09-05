Konak kafe tahliyesinde hukuk süreci karar aşamasına geldi

Bilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Av. Hasan Sevinç, 25 Haziran 2025 tarihinde sona eren 10 yıllık kira sözleşmesiyle ilgili olarak Konak Kafe’nin tahliyesine ilişkin idarenin adımlarını Meclis’te anlattı. Söz konusu işletmenin, TSO Başkanı Mehmet Ergün tarafından işletildiği ve kira süresi dolduğu için tahliye talebinde bulunulduğu belirtildi.

Mahkeme sürecinin kronolojisi:

Sevinç, sürecin başından itibaren yaşanan yargı aşamalarını şöyle özetledi: Valilik tarafından alınan tahliye kararının ardından işletmeci tarafından Eskişehir İdare Mahkemesi’ne yürütmenin durdurulması talebiyle dava açıldı ve ilk aşamada Eskişehir İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. İdare tarafından yapılan itiraz üzerine Bursa Bölge İdare Mahkemesi (istinaf) bu yürütmeyi durdurma kararını kesin olarak kaldırdı.

İşletmeci daha sonra yeniden Eskişehir İdare Mahkemesi’ne başvuruda bulunup yürütmenin durdurulmasını talep etti; Eskişehir İdare Mahkemesi bu talebi reddetti. Red kararına karşı işletmecinin yaptığı istinaf başvurusu üzerine Bursa Bölge İdare Mahkemesi, yürütmeyi durdurma talebinin reddi kararını kaldırarak dosyayı yeniden inceleme için Eskişehir Mahkemesi’ne geri gönderdi.

İdarenin tutumu ve olası sonuçlar:

Sevinç, konunun Bilecik kamuoyunda yoğun şekilde takip edildiğini vurgulayarak şunları söyledi: "Yürütmenin durdurulması riskiyle hukuk düzleminde karşı karşıyayız". İdarenin hukukçuları, yürütmenin durdurulması kararının hukuken verilmesinin mümkün olmadığını düşündüklerini ancak önümüzdeki hafta Eskişehir İdare Mahkemesi’nin kesin bir karar vermesi gerektiğini aktardı.

İdare ayrıca işletmeciyle yapılan görüşmelerde, işletmecinin taşınma ve tahliye niyetine ilişkin dilekçe verdiğini, bu doğrultuda da sürecin yürütüldüğünü belirtti. Sevinç, idarenin cebri icra yoluyla zorla tahliye uygulamamasının gerekçesini, yürütmenin durdurulması kararlarının sonradan işletmecinin taşınmaza geri dönmesine yol açtığı örneklerle açıkladı; bu tür durumların idarenin prestij kaybına ve tazminat davalarına neden olabileceğini ifade etti.

Sevinç, sürecin başında gönderilen ihtarnameden itibaren valiliğin ve idarenin aldığı kararların hukuki takibini yaptıklarını belirterek, amaçlarının taşınmazı yeniden ihale etmek veya idarenin tasarrufuna bırakmak olduğunu söyledi. Ayrıca Meclis’in ağustos ayında aldığı karar uyarınca idarenin 2886 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda işlem yaptığı vurgulandı.

Son olarak, Yeni Parti Grubu Sözcüsü Hakkı Elmas’ın "2886 sayılı kanunun 75’inci maddesini uyguluyorsunuz" sorusuna Sevinç, "Evet" diye yanıt verdi ve kiraya ilişkin alacakların ecrimisil usulüyle tahsil edildiğini ekledi.

BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETER YARDIMCISI AVUKAT HASAN SEVİNÇ