Derbent yakınlarında tek araç takla attı: sürücü ağır yaralı

Uşak'ın Banaz ilçesinde takla atan otomobil

Kaza, Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Derbent köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 66 yaşındaki sürücü N.K. yönetimindeki 06 S 1935 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

kaza anı ve ilk müdahale:

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri, kazada yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

yaralının durumu ve soruşturma:

112 ekipleri tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından sürücü N.K., tedavi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık kuruluşundan alınan bilgiye göre yaralının hayati tehlikesi bulunuyor. Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı ve olayın kesin sebebi yapılacak incelemelerle belirlenecek.

UŞAK’IN BANAZ İLÇESİNDE OTOMOBİLİN TAKLA ATMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA AĞIR YARALANAN SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI.