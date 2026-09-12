Dere yatağında terk edilmiş çalıntı otomobil, zanlıların kimlikleri tespit edildi

Potomoz mevkiinde çalıntı otomobil dere içinde bulundu

İzmir’in Bayındır ilçesinde gece saatlerinde çalındığı belirlenen bir otomobil, Potomoz mevkiinde dere yatağında kaza yapmış ve terk edilmiş halde bulundu. Olayın bildirilmesi üzerine emniyet ekipleri bölgeye intikal etti.

Olay yerinde inceleme:

Olay yerine kısa sürede ulaşan Bayındır İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aracın dere içinde kaza yapmış vaziyette olduğunu tespit etti. Araç ve çevresinde yapılan ön incelemede, sürücülerinin kaza sonrası araçtan çıkarak yaya halinde kayıplara karıştığı belirlendi.

Ekipler, aracın içi ve çevresinde delil toplama çalışmalarını sürdürdü. İlk bulgular, aracın çalıntı kaydına uygun olduğuna işaret etti ve emniyet, olay yerinde fotoğraf çekimi, parmak izi ve diğer incelemeleri gerçekleştirdi.

Soruşturma ve arama çalışmaları:

İncelemeler sonucunda, hırsızlık olayına karıştığı değerlendirilen şahısların kimlikleri kısa sürede tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edildiği, ekiplerin hem ilçe merkezinde hem de çevre yollarında arama ve takip faaliyetlerini sürdürdüğü kaydedildi.

Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini ve tespit edilen kimlikler doğrultusunda gerekli adımların atıldığını bildirdi. Olayla ilgili yürütülen delil toplama ve soruşturma süreci, şüphelilerin yakalanmasına odaklanmış durumda.

İZMİR'İN BAYINDIR İLÇESİNDE GECE SAATLERİNDE ÇALINAN OTOMOBİL, DEREYE UÇMUŞ HALDE BULUNDU. KAZANIN ARDINDAN ARACI BIRAKARAK KAÇAN ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI.