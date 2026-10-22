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Dereköy'de şehit Fatih Seven için dualar yükseldi

Hisarcık'ın Dereköy köyünde, 1998'de Van Çatak'ta şehit düşen Piyade Komando Er Fatih Seven, kabri başında düzenlenen törenle dualarla anıldı ve ailesine başsağlığı dilendi.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 10:05

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Dereköy'de şehit Fatih Seven için dualar yükseldi

Anma töreni ve katılımcılar:

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, Dereköy mezarlığında Piyade Komando Er Fatih Seven için şehadet yıl dönümünde anma ziyareti gerçekleştirildi. Kabri başındaki törende şehide rahmet ve minnetle dualar edildi.

Törene Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam, Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kaan Nayman, İlçe Emniyet Amiri Ayhan Istık ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nurcan Uçar ile birlikte vatandaşlar katıldı.

Şehidin hayatı ve şehadet zamanı:

1998 yılında Van'ın Çatak ilçesi Narlı-Siyahkaya bölgesinde, bölücü terör örgütüyle girilen çatışmada şehit düşen Piyade Komando Er Fatih Seven için düzenlenen anma programında, şehidin görevi ve fedakârlığı anıldı.

Kabri başında yapılan programda; dualar okunarak, şehit ve gaziler için yadım edildi. Katılımcılar, şehidin geride bıraktığı aileye sabır ve başsağlığı dileklerini ilettiler.

Kaymakamın mesajı:

Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam, törende yaptığı konuşmada vatanın bağımsızlığı ve milletin huzuru uğruna canlarını feda eden şehitlerin unutulmayacağını belirterek, Fatih Seven'i rahmet, minnet ve saygıyla andıklarını ifade etti ve şehidin ailesine başsağlığı diledi.

Program, şehit Seven ile vatan uğruna can veren tüm şehitler için edilen dualarla son buldu.

HİSARCIK’TA ŞEHİT FATİH SEVEN, KABRİ BAŞINDA DUALARLA ANILDI

HİSARCIK’TA ŞEHİT FATİH SEVEN, KABRİ BAŞINDA DUALARLA ANILDI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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