Destek eli karada: Tahir Büyükakın Karamürselli balıkçıların yanında

Büyükşehir başkanı barınakta incelemelerde bulundu

Tahir Büyükakın, yeni av sezonunun başlamasının ardından Karamürsel’e bağlı balıkçıların bulunduğu Ereğli bölgesinde temaslarda bulundu. Büyükakın, Ereğli Balık Hali ve Balıkçı Barınağı ile Ereğli Su Ürünleri Kooperatifini ziyaret ederek balıkçılarla bir araya geldi ve sezon için hayırlı olması dileğinde bulundu.

barınakta yapılan düzenlemeler:

Belediye tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında barınakta birkaç ay önce başlatılan düzenlemeler yerinde incelendi. Nisan ayında başlatılan işlerde rıhtım deniz tarafına doğru genişletildi, kayık depolama alanı 10 metreye çıkarıldı ve mevcut barınakların kullanım alanı artırıldı. Yapılan müdahalelerin, hem güvenlik hem de işletme kapasitesi açısından rahatlama sağlaması hedefleniyor.

balıkçılarla sohbet ve destek mesajı:

Büyükakın, esnafla kurduğu sohbetlerde üretici kesimlere yönelik desteğin süreceğini vurguladı. Ziyarette balıkçılara bereketli bir sezon temennisinde bulunan Büyükakın, yapılan yatırımların bölge ekonomisine katkı sağlayacağına dikkat çekti ve yerel üreticilerin ihtiyaçlarına öncelik vereceklerini belirtti.

Belediyenin sürdürülebilir destek anlayışı çerçevesinde, Ereğli’deki düzenlemelerin takip edileceği ve gerektiğinde ilave iyileştirmelerin planlanacağı ifade edildi. Ziyaret, hem yapılan fiziki çalışmaların hem de belediyenin balıkçıları güçlendirme taahhüdünün somut bir göstergesi olarak kayda geçti.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI TAHİR BÜYÜKAKIN, YENİ AV SEZONUNUN BAŞLAMASININ ARDINDAN KARAMÜRSELLİ BALIKÇILARLA BİR ARAYA GELEREK GENİŞLETİLEN EREĞLİ BALIKÇI BARINAĞI’NDA İNCELEMELERDE BULUNDU.