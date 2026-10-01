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Devlet korumasındaki çocuklara Elif Makas'tan sıcak ilgi

Düzce Valisi Mehmet Makas’ın eşi Elif Makas, Sezgin Küçüktepe ile devlet korumasındaki çocukların yaşadığı evi ziyaret edip taleplerini dinledi.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 09:51

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Devlet korumasındaki çocuklara Elif Makas'tan sıcak ilgi

ziyaretin ayrıntıları

Düzce Valisi Mehmet Makas’ın eşi Elif Makas, devletimizin koruması altında bulunan çocukların yaşadığı evi ziyaret etti. Ziyarete Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sezgin Küçüktepe de eşlik etti. Makas, çocuklarla bir araya gelerek onlarla sohbet etti, beklenti ve taleplerini dinledi.

çocuklarla sohbet ve talepler:

Elif Makas, görüşme sırasında çocuklarla yakın temas kurdu; günlük yaşam, eğitim ve sosyal faaliyetlere ilişkin istekleri not aldı. Ziyaret sırasında çocukların kendilerini ifade etmelerine fırsat verildi ve onların duygusal ihtiyaçlarına dair hassasiyet gösterildi. Makas, çocukların güvenli ve sıcak bir ortamda büyümelerinin önemine vurgu yaptı.

personel ve kurum çalışmaları:

Makas, evde görev yapan kurum personeliyle de görüşerek bakım süreçleri ve çocukların gelişimini destekleyen uygulamalar hakkında bilgi aldı. Personelin özverili çalışmasına teşekkür eden Makas, hizmetlerin sürdürülebilirliği ve evin sıcak yuva atmosferi sunması için yürütülen çalışmalara destek mesajı verdi.

Vali Mehmet Makas da ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada kurumların rolüne dikkat çekti. Vali Makas, 'Aziz milletimizin emaneti her bir evladımızın mutluluğu ve yarınlara hazır olmaları için yuva sıcaklığında hizmet etme gayreti içerisindeyiz. Hizmet eden, emek veren mesai ve yol arkadaşlarımıza müteşekkiriz' ifadelerini kullandı.

Ziyaret, çocukların ihtiyaçlarının yerinde tespiti ve personelle doğrudan iletişim kurulması açısından değerlendirildi. Yetkililer, benzer temasların periyodik olarak sürdürülmesinin önemini vurguladı ve çocukların bakım ile gelişim koşullarının iyileştirilmesine yönelik çabaların devam edeceğini belirtti.

DÜZCE VALİSİ MEHMET MAKAS’IN EŞİ ELİF MAKAS, DEVLET KORUMASI ALTINDA BULUNAN ÇOCUKLARIN YAŞADIĞI...

DÜZCE VALİSİ MEHMET MAKAS’IN EŞİ ELİF MAKAS, DEVLET KORUMASI ALTINDA BULUNAN ÇOCUKLARIN YAŞADIĞI EVİ ZİYARET EDEREK ÇOCUKLARLA BİR ARAYA GELDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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