eğitimin düzenlenmesi:
Adıyaman'ın Besni ilçesinde, Besni Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından kurumun konferans salonunda düzenlenen eğitimde geçici koruma statüsündeki bireylere kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu.
eğitimin hedefleri:
Eğitimle kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık oluşturulması, toplumsal bilincin artırılması ve şiddetle mücadele konusunda bilinçlendirme yapılması amaçlandı. Katılımcılara konunun temel boyutları aktarılırken, şiddetle mücadelede toplumsal rol ve bilinçlenmenin önemi vurgulandı.
yetkililerin açıklaması:
Besni Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü yetkilileri, şiddete karşı farkındalık oluşturmak ve toplumsal bilinci artırmak amacıyla çalışmaların devam ettiğini belirtti.
ADIYAMAN’IN BESNİ İLÇESİNDE, GEÇİCİ KORUMA STATÜSÜNDEKİ SURİYELİ BİREYLERE YÖNELİK KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE KONUSUNDA BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!