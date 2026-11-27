Veliler kitap okudu, ardından okul sıralarına geri döndü:

Çorum'da Mustafa Kemal Ortaokulu'nda düzenlenen etkinlikte, öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla veliler ilk adımı attı. Etkinlik kapsamında katılımcılar, 'Küçük Ağa' adlı kitabı okudu ve ardından kitabın içeriğine ilişkin bilgi yarışması şeklinde bir sınava katıldı.

Etkinliğin işleyişi ve katılım:

Okulda gerçekleştirilen sınava davet edilen toplam 142 veliden 108'i katıldı. Yıllar sonra tekrar okul sıralarına dönen veliler hem heyecan yaşadı hem de çocuklarına örnek olarak okuma alışkanlığını güçlendirmeye çalıştı.

Dereceye girenler ve velilerin sözleri:

Sınavda dereceye giren velilere belgeler verildi. Yedinci olan Sopiko Öksüz, 'Kitap sınavına girdim, çünkü kızımı gururlandırmak ve örnek olmak istedim. Kitap güzeldi. Özellikle benim için sorular çok zordu ama çok mutlu oldum. Sınavda 7. oldum' dedi.

Birinci olan Hüseyin İsi ise, 'Veliler için kitap okuma sınavı olduğunu söylediler. Kızıma örnek olmak için ben de katılmak istedim. Kızım benim okuduğumu gördüğünde o da gerçekten kitabı eline alıp okumaya başladı. Kitap çok güzeldi, çok güzel hislerle okuduk. Sınav çok güzel geçti' ifadelerini kullandı.

DAHA SONRA, 142 VELİDEN 108'İ OKULDA GERÇEKLEŞTİRİLEN SINAVDA KİTAPLA İLGİLİ SORULARI YANITLADI. YILLAR SONRA OKUL SIRALARINA DÖNEN VELİLER HEM HEYECAN YAŞADI HEM DE ÇOCUKLARINA ÖRNEK OLDU. SINAVDA DERECEYE GİREN VELİLERE BELGE VERİLDİ.