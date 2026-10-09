Dicle'de birlik vurgusu: kaymakam Mustafa Atış cami görevlilerini kutladı

Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında ilçedeki din görevlilerini kabul ederek haftalarını tebrik etti. Ziyarette, camilerin toplum hayatındaki rolüne ve din görevlilerinin fedakâr çalışmalarına ilişkin takdir mesajları paylaşıldı.

ziyarette kimler hazır bulundu:

Programa Dicle İlçe Müftüsü Serdar Baysoy, İlçe Vaizi Abdurrahman Alas ve Din Hizmetleri Uzmanımız İsmail Alpboğa ile müftülük personeli katıldı. Görüşmede, din hizmetlerinin yereldeki etkisi ve cami faaliyetlerinin güçlendirilmesi ele alındı.

kaymakam atış'ın mesajı:

Mustafa Atış mesajında camilerin manevi yaşam için taşıdığı öneme vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: Camilerimiz, inancımız gereği ibadet ettiğimiz, manevi zenginlikle gönül sevinicini yaşadığımız, huzur bulduğumuz, kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren mukaddes mekanlarımızdandır. Camilerimizin toplum hayatındaki önemini ve özverili hizmetlerini takdir ettiğimiz din görevlilerini bize hatırlatan Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlu olsun

Kaymakam Atış, din görevlilerinin çalışmalarının desteklenmesinin önemine değinerek, toplumun huzur ve dayanışmasının güçlendirilmesine yönelik işbirliklerinin süreceğini ifade etti.

CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI DOLAYISIYLA DİCLE İLÇE MÜFTÜSÜ SERDAR BAYSOY, İLÇE VAİZİ ABDURRAHMAN ALAS VE DİN HİZMETLERİ UZMANIMIZ İSMAİL ALPBOĞA, KAYMAKAM MUSTAFA ATIŞ’I ZİYARET ETTİ. DİCLE KAYMAKAMI MUSTAFA ATIŞ, MAKAMINDA KABUL ETTİĞİ DİCLE İLÇE MÜFTÜSÜ SERDAR BAYSOY VE BERABERİNDEKİ MÜFTÜLÜK PERSONELİNİN CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASINI KUTLADI.