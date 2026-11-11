Nazilli'de Ordu Caddesi yeni yola kavuşuyor

Nazilli'de Ordu Caddesi'nde yol yenileme çalışmaları devam ediyor

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu öncülüğünde Nazilli ilçesinin ana arterlerinden Ordu Caddesi'nde kapsamlı yenileme çalışmaları sürüyor. Proje, hem altyapı hem de üstyapı müdahalelerini kapsayacak şekilde planlandı ve etap etap ilerliyor.

çalışmanın kapsamı:

ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından caddede içme suyu hattı ile abone bağlantılarının yenilenmesi yapılıyor. Eş zamanlı olarak Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri kazı ve PMT serim çalışmalarını yürütüyor. Bu altyapı müdahaleleri tamamlandıktan sonra üstyapıda sıcak asfalt serimi, kaldırım yenilemesi, orta refüj yapımı ile yol çizgi ve logo çalışmaları planlandığı şekilde gerçekleştirilecek.

hedef ve hizmete sunma:

Çalışmaların tamamlanmasının ardından güzergah, yenilenmiş haliyle vatandaşların hizmetine sunulacak. Proje ile hem ulaşım konforunun hem de altyapı güvenliğinin artırılması hedefleniyor. Kent genelinde yatırım ve projelerin süreceğini vurgulayan Özlem Çerçioğlu şu ifadeleri kullandı: "Aydınımızın dört bir yanında ulaşım yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Tüm ilçelerimizde olduğu gibi göz bebeğimiz olan Nazilli’de de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ordu Caddesi’nde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızı kısa süre içerisinde tamamlayarak güzergahı yenilenmiş hali ile hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Aydınımız için çalışmayı sürdüreceğiz".

Yerinde yürütülen bu aşamalı çalışma programı, bölge trafiğini ve günlük yaşamı en az etkileyecek şekilde organize ediliyor. Tamamlanan altyapı ve üstyapı işleriyle birlikte Ordu Caddesi'nin kullanım ömrü uzatılacak ve bölgeye daha güvenli bir ulaşım hattı kazandırılacak.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ÖZLEM ÇERÇİOĞLU’NUN ÖNCÜLÜĞÜNDE NAZİLLİ İLÇESİ ORDU CADDESİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN YOL YENİLEME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.