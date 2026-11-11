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Bodrum heyeti anıtkabir'de: Tamer Mandalinci'den cumhuriyet vurgusu

Başkan Tamer Mandalinci, eşi Sezil Tamer Mandalinci ve belediye heyetiyle 10 Kasım'da Anıtkabir'i ziyaret etti; çelenk sunup özel defteri imzaladı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 17:38

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bodrum heyeti anıtkabir'de: Tamer Mandalinci'den cumhuriyet vurgusu

Anıtkabir ziyareti ve törenin akışı

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü programının ardından eşi Sezil Tamer Mandalinci, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Heyet, resmi tören çerçevesinde Bodrum Belediye Başkanlığı çelengi'ni Başkan Mandalinci tarafından Anıtkabir'e sundu ve saygı duruşunda bulundu.

Misak-ı Milli Kulesi'ndeki imza ve notlar:

Törenin ardından heyet, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Burada Başkan Mandalinci, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı ve ziyaretin anlamını taşıyan bir mesaj bıraktı.

Başkan Mandalinci'nin mesajının özeti:

Başkan Mandalinci deftere şu ifadelerle duygularını ve sorumluluğunu yazdı:

"Aziz Atatürk, Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlığımızın mimarı, Büyük Önderimiz. Bugün, Bodrum Belediye Meclisi üyelerimizle birlikte manevi huzurunuzda bulunmanın derin onurunu ve sorumluluğunu taşıyoruz. Bizlere emanet ettiğiniz Cumhuriyet, yalnızca bir yönetim biçimi değil; özgürlüğün, eşitliğin, çağdaşlığın ve milletimizin kendi geleceğine sahip çıkma iradesinin en büyük ifadesidir. Açtığınız yolda, gösterdiğiniz hedefe yürürken en büyük gücümüzü ilkelerinizden alıyor, en büyük sorumluluğumuzun milletimize hizmet etmek olduğunu biliyoruz. Bodrum’un her sokağında, her mahallesinde; aklın, bilimin, demokrasinin ve Cumhuriyet değerlerinin ışığında çalışmaya, halkımıza layık olmaya ve emanetinizi gelecek nesillere daha güçlü taşımaya kararlıyız. Kurduğunuz Cumhuriyet’in yalnızca mirasçıları değil, aynı zamanda yılmaz savunucuları olmaya devam edeceğiz. Aziz hatıranız önünde bir kez daha saygıyla eğiliyor; sizi sonsuz özlem, derin minnet ve sarsılmaz bir bağlılıkla anıyoruz. Ruhunuz şad olsun".

Ziyaret, 10 Kasım'ın anlamına uygun olarak Atatürk'e saygı sunma ve Belediyenin Cumhuriyet değerlerine bağlılığını vurgulama niteliği taşıdı. Heyetin Anıtkabir programı, yerel yönetim temsilcilerinin bu tür anma törenlerindeki rolünü ve toplumsal belleğe katkısını gözler önüne serdi.

BAŞKAN TAMER MANDALİNCİ, ULU ÖNDER’İN HUZURUNDA

BAŞKAN TAMER MANDALİNCİ, ULU ÖNDER’İN HUZURUNDA

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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