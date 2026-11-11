Tiyatroya güçlü destek: 391 özel projeye 116 milyon 396 bin lira ayrıldı

kültür bakanlığından özel tiyatrolara en yüksek sezon desteği

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2026-2027 sanat sezonu için özel tiyatrolara ayrılan desteği rekor seviyeye çıkardı. Bakanlığın açıkladığı karara göre yeni sezon bütçesi, önceki döneme kıyasla %20 artışla 116 milyon 396 bin lira olarak belirlendi. Bu kaynak, özel tiyatro projelerinin devamlılığını sağlama ve tiyatro sanatının ülke geneline yayılmasını teşvik etme amacıyla kullanacak.

değerlendirme süreci ve başvuru istatistikleri:

Programa toplam 449 başvuru yapıldı. Eksik belgelerini verilen süre içinde tamamlamayan 52 özel tiyatronun başvurusu değerlendirme dışı bırakıldı; geriye kalan 397 proje ise Değerlendirme Komisyonu tarafından incelendi. İncelenen projelerin 391'i desteklenmeye hak kazandı; bu oran başvuruların %98,5