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Tiyatroya güçlü destek: 391 özel projeye 116 milyon 396 bin lira ayrıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2026-2027 sezonunda özel tiyatrolara 116 milyon 396 bin lira ayırdı; 391 proje desteklenerek sektörün yaygınlaşması hedeflendi.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 10:23

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Tiyatroya güçlü destek: 391 özel projeye 116 milyon 396 bin lira ayrıldı

kültür bakanlığından özel tiyatrolara en yüksek sezon desteği

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2026-2027 sanat sezonu için özel tiyatrolara ayrılan desteği rekor seviyeye çıkardı. Bakanlığın açıkladığı karara göre yeni sezon bütçesi, önceki döneme kıyasla %20 artışla 116 milyon 396 bin lira olarak belirlendi. Bu kaynak, özel tiyatro projelerinin devamlılığını sağlama ve tiyatro sanatının ülke geneline yayılmasını teşvik etme amacıyla kullanacak.

değerlendirme süreci ve başvuru istatistikleri:

Programa toplam 449 başvuru yapıldı. Eksik belgelerini verilen süre içinde tamamlamayan 52 özel tiyatronun başvurusu değerlendirme dışı bırakıldı; geriye kalan 397 proje ise Değerlendirme Komisyonu tarafından incelendi. İncelenen projelerin 391'i desteklenmeye hak kazandı; bu oran başvuruların %98,5

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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