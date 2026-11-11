Kahta'da ortak ibadet ve taziye mekanlarında hijyen seferberliği

Kahta Belediyesi temizlik çalışmalarını sürdürüyor

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde belediye ekipleri, ilçe genelindeki ortak kullanım alanlarında hijyenin sağlanması için düzenli temizlik çalışmaları yürütüyor. Çalışmalar, öncelikli olarak cami ve taziye evlerine odaklanıyor ve toplumun bir araya geldiği bu mekânların temiz, düzenli ve kullanıma hazır tutulmasını amaçlıyor.

çalışmanın kapsamı:

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri; camilerin halı temizliğini, avu ve bahçe bakımını gerçekleştiriyor, mekanların hijyen kriterlerine uygun halde tutulması için rutin uygulamalar yapıyor. Yapılan müdahaleler hem ibadet alanlarının ferah tutulmasına hem de ziyaretçi konforunun artırılmasına katkı sağlıyor.

belediye başkanının değerlendirmesi:

Mehmet Can Hallaç yapılan çalışma ve hizmet anlayışına ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: "Camilerimiz ve taziye evlerimiz, toplumsal hayatımızda önemli bir yere sahip olan, hemşehrilerimizin bir araya geldiği kıymetli mekânlardır. Bu alanların temizliği ve bakımı bizim için yalnızca bir belediye hizmeti değil, aynı zamanda önemli bir sorumluluktur. Kahta Belediyesi olarak her hizmetimizi gönülden ve büyük bir hassasiyetle yerine getiriyoruz. Kahta’mızda belediye ekiplerimiz, hemşehrilerimizin ibadetlerini temiz ve ferah bir ortamda gerçekleştirebilmeleri için camilerimizin halılarını temizliyor, avlularının ve bahçelerinin bakımını yapıyor. Aynı safta omuz omuza durduğumuz camilerimize emek veren tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Rabbim ibadetlerimizi kabul eylesin."

Belediye yetkilileri, temizlik çalışmalarının devam edeceğini belirterek vatandaşların ortak kullanım alanlarına gösterdikleri özeni ve işbirliğini önemsediklerini vurguluyor. Uygulamaların sürekliliğiyle, hem toplumsal hassasiyetlerin korunması hem de kamu alanlarında hijyen standartlarının güçlendirilmesi hedefleniyor.

KAHTA’DA CAMİ VE TAZİYE EVLERİNDE KAPSAMLI TEMİZLİK ÇALIŞMASI