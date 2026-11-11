eskişehir'de tekrar direksiyona geçen sürücüye ağır idari para cezası: 205 bin 662 TL

eskişehir'de trafik denetiminde ehliyetsiz sürücüye ceza

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri, Odunpazarı ilçesi Erenköy Mahallesi Kıbrıs Bulvarı ve Mustafa Özel Bulvarı üzerinde rutin trafik denetimleri gerçekleştirdi. Denetimler sırasında şüphe üzerine 26 AJC 014 plakalı kamyonet durduruldu.

denetimde tespit edilen ihlaller:

Ekiplerin yaptığı incelemede, sürücünün A.D. olduğu ve daha önce alkollü araç kullanmaktan dolayı ehliyetine el konulduğu belirlendi. Bu nedenle kişinin ehliyetsiz olarak direksiyon başına geçtiği tespit edildi. Araçla ilgili sorgulamalarda ise muayenesinin bulunduğu kaydedildi.

uygulanan yaptırım ve sonuç:

Kuralları ihlal eden sürücüye yetkililer tarafından toplam 205 bin 662 TL idari para cezası uygulandı. Olay, denetimlerin önemini ve önceki ihlallerin tekrarının ağır yaptırımlarla karşılanabileceğini gösterdi.

SÜRÜCÜ A.D.