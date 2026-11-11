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Düzce'de kış lastiği dönemi başlıyor: yük ve yolcu araçlarına zorunluluk

Düzce Valiliği, 15 Kasım 2026–15 Nisan 2027 içinde kamyon, otobüs, çekici ve minibüs gibi yük ve yolcu araçlarında kış lastiği kullanımını zorunlu ilan etti.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 10:21

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Düzce'de kış lastiği dönemi başlıyor: yük ve yolcu araçlarına zorunluluk

valilik duyurusu

Düzce Valiliği, kış lastiği uygulamasının 15 Kasım 2026 tarihinde başlayacağını ve 15 Nisan 2027 tarihine kadar devam edeceğini açıkladı. Yapılan açıklamada, il genelinde belirlenen araç türlerinde kış lastiği takma zorunluluğu getirildiği bildirildi.

hangi araçlar kapsamda:

Uygulama kapsamında yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlarda kış lastiği kullanımı zorunlu olacak. Açıklamada adı geçen araçlar arasında kamyon, tanker, çekici, otobüs, minibüs ve kamyonet türü araçlar yer alıyor. Ayrıca ticari amaçla tescil edilmiş ve yolcu taşımacılığı yapan diğer araçlar da zorunluluk kapsamına dahil edildi.

şahsi araç sahiplerine uyarı:

Düzce Valiliği, kış koşullarında yaşanabilecek trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla şahsi araç sahiplerine de kış lastiği kullanmaları yönünde çağrıda bulundu. Açıklamada, özellikle yağış, buzlanma ve düşük sıcaklıkların etkili olduğu dönemlerde sürüş güvenliğinin önemine dikkat çekilerek, sürücülerin araçlarının kışlık bakımını yaptırmaları ve gerekli tedbirleri almaları istendi.

Valilik duyurusuyla birlikte yetkililer, zorunluluk kapsamında olmayan araç sahiplerini de tedbir almaya ve mevsim koşullarına uygun lastik kullanmaya teşvik etti. Uygulamanın başladığı 15 Kasım 2026 tarihinden itibaren, belirtilen araçların kış lastiği bulundurmalarının ve kullanmalarının denetleneceği vurgulandı.

DÜZCE VALİLİĞİ, KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASININ 15 KASIM 2026 TARİHİNDE BAŞLAYACAĞINI DUYURDU. 15 NİSAN...

DÜZCE VALİLİĞİ, KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASININ 15 KASIM 2026 TARİHİNDE BAŞLAYACAĞINI DUYURDU. 15 NİSAN 2027’YE KADAR DEVAM EDECEK UYGULAMA KAPSAMINDA YÜK VE YOLCU TAŞIMACILIĞI YAPAN BELİRLİ ARAÇLARDA KIŞ LASTİĞİ KULLANIMI ZORUNLU OLACAK.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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