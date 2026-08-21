Didim'de çocukların zorla çalıştırılmasına operasyon: iki kişi cezaevine gönderildi

Didim'de çocukların sömürülmesine yönelik operasyon

Aydın’ın Didim ilçesinde, küçük yaşta çocukları çalıştırdığı tespit edilen iki kişi düzenlenen operasyonda yakalandı. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada H Ç. ve H.T. isimli şahısların sahil kenarları ile trafik ışıklarında su, gül vb. sattırmak suretiyle çocukları çalıştırdıkları belirlendi.

Operasyonun ayrıntıları:

Olay, Didim Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Büro Amirliği ile Didim Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin ortak çalışması sonucunda ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin Didim ilçesinde bulunan ikametlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındıkları ve işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildikleri bildirildi.

Çocukların durumu ve yasal süreç:

İki şüpheli, yürütülen soruşturma ve savcılık işlemleri sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zorla çalıştırıldığı belirlenen 8 çocuk ise teslim edildiği Aydın Çocuk Esirgeme Kurumuna yönlendirildi. Olayla ilgili soruşturma ve ilgili kurumların müdahaleleri sürüyor.

ÇOCUKLARI ZORLA ÇALIŞTIRAN ŞAHISLAR YAKALANDI