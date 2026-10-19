Didim'de çok uluslu grubun yurt dışı hazırlıkları sona erdi, 9'u çocuk 39 göçmen yakalandı

Didim'de sahil güvenlik ekipleri müdahale etti

Aydın'ın Didim ilçesinde, yurt dışına çıkış hazırlığında oldukları belirlenen bir grup düzensiz göçmen kara üzerinde tespit edildi. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan müdahalede grubun tamamı yakalandı.

uyruk dağılımı ve sayı

Ekiplerin tespitine göre yakalananlar arasında 12 Filistin, 4 Senegal, 4 Mali, 3 Kongo, 2 Fildişi Sahilleri, 2 Kamerun, 2 Angola ve 1 Sudan uyruklu kişi bulunuyor. Toplam sayının 39 olduğu, bunlardan 9'unun çocuk olduğu kaydedildi.

işlemler devam ediyor

Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından yakalanan düzensiz göçmenlerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Yetkililer, konuya ilişkin soruşturma ve idari işlemlerin devam ettiğini bildirdi.

DİDİM’DE 9’U ÇOCUK, 39 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI