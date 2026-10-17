Selin izleri: Ayazağa'da dere yatağındaki riskli yapılar yıkılıyor

yıkım çalışmaları başladı:

İstanbul'da etkili olan sağanakların ardından Sarıyer Ayazağa Mahallesi'ndeki dere yatağında bulunan riskli yapılar için yıkım çalışmaları başlatıldı. Dere yatağında yer alan ve sel tehlikesi oluşturduğu belirtilen yapılar kaldırılıyor.

havadan görüntüler ne gösterdi:

Yıkım faaliyetlerinin sürdüğü stadyum ve çevresi havadan görüntülendi. Görüntülerde çalışma alanının dere yatağıyla olan konumu ile birden fazla iş makinesinin yürüttüğü yıkım çalışmaları açıkça görüldü.

hedef ve olası etkiler:

Dere yatağındaki yapıların kaldırılmasının amacı, benzer meteorolojik koşullarda oluşabilecek sel riskini azaltmak olarak öne çıkıyor. Yıkım sonrası alanın nasıl düzenleneceği ve alınacak ilave önlemler konusunda henüz tüm ayrıntılar paylaşılmadı; ancak uygulamanın bölge için sel güvenliğini artırma yönünde bir adım olduğu değerlendiriliyor.

Ayazağa’da sel sonrası riskli yapıların yıkımına başlandı: Çalışmalar böyle görüntülendi