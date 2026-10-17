Dolar 49,5091 +0,08%
Euro 55,6503 +0,22%
Bist 11.721,72 -2,89%
Altın Gram 6.655,28 +0,26%
EUR/USD 1,1242 +0,19%
Brent Petrol 109,86 +3,72%
--°

Selin izleri: Ayazağa'da dere yatağındaki riskli yapılar yıkılıyor

Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde selin ardından dere yatağındaki riskli yapılar, stadyum çevresinde iş makineleriyle yıkılıyor.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 17:27

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Selin izleri: Ayazağa'da dere yatağındaki riskli yapılar yıkılıyor

yıkım çalışmaları başladı:

İstanbul'da etkili olan sağanakların ardından Sarıyer Ayazağa Mahallesi'ndeki dere yatağında bulunan riskli yapılar için yıkım çalışmaları başlatıldı. Dere yatağında yer alan ve sel tehlikesi oluşturduğu belirtilen yapılar kaldırılıyor.

havadan görüntüler ne gösterdi:

Yıkım faaliyetlerinin sürdüğü stadyum ve çevresi havadan görüntülendi. Görüntülerde çalışma alanının dere yatağıyla olan konumu ile birden fazla iş makinesinin yürüttüğü yıkım çalışmaları açıkça görüldü.

hedef ve olası etkiler:

Dere yatağındaki yapıların kaldırılmasının amacı, benzer meteorolojik koşullarda oluşabilecek sel riskini azaltmak olarak öne çıkıyor. Yıkım sonrası alanın nasıl düzenleneceği ve alınacak ilave önlemler konusunda henüz tüm ayrıntılar paylaşılmadı; ancak uygulamanın bölge için sel güvenliğini artırma yönünde bir adım olduğu değerlendiriliyor.

Ayazağa’da sel sonrası riskli yapıların yıkımına başlandı: Çalışmalar böyle...

Ayazağa’da sel sonrası riskli yapıların yıkımına başlandı: Çalışmalar böyle görüntülendi

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Camiler haftasında Değirmenboğazı'nda kardeşlik pikniği
images

Didim’de meme sağlığına dikkat çeken erken tanı konferansı
images

Ayazağa'da stadyum çevresinde sel riskine karşı yıkım başlatıldı
images

Kocaeli'de sel baskınlarının izleri siliniyor: hesaplara nakdi destek yatırıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kovancılar’da acil müdahale gerektiren kaza: traktörle otomobil çarpıştı, 2 yaralı

Evinde geri düştü: Onikişubat Belediyespor Gebze Belediyespor'a 3-1 yenildi

Bernd Storck: takımımın performansından gururluyum

Darende'den sağlıklı kentler toplantısında döngüsel ekonomi vurgusu

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Fenerbahçe Rize deplasmanında farklı kazandı

Fenerbahçe rize deplasmanından 3-0 galip döndü: Asensio, İrfan Can ve Oğuz öne çıktı

Akhisar'da ağır kaza sonrası otobüs ve tır vinçlerle kaldırılıyor

12 gün sonra şanlıurfa'da bulunan Elvan, ailesiyle görüşmek istemedi

Kayserispor 22 puanla zirvede yalnız