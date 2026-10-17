Kayseri sanayi odası'nda yeni yönetim görev dağılımını belirledi

görev dağılımı:

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu, organ seçimlerinin ardından ilk toplantısını gerçekleştirerek yeni dönemin görev dağılımını netleştirdi. Toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci başkanlık etti ve yapılan seçimlerle yönetimde görev paylaşımı yapıldı.

Toplantı sonucunda Ahmet Gümüşcü ve İlhan Baloğlu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına; Kemal Murat Benk ise Sayman Üyeliğe seçildi. Seçimler, KAYSO iç tüzüğü çerçevesinde oy birliğiyle veya çoğunluk kararına göre tamamlandı.

başkanın değerlendirmesi:

Toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, yeni dönemin Kayseri sanayisi için hayırlı olmasını dileyerek; Organ seçimlerimizin ardından ilk Yönetim Kurulu toplantımızı gerçekleştirerek görev dağılımımızı yaptık. Öncelikle bizlere güvenerek yeniden bu göreve layık gören tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Yeni dönemde de sanayicilerimizin sorunlarına çözüm üretmek, üretimimizi, ihracatımızı ve istihdamımızı artırmak için gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Görev üstlenen tüm arkadaşlarımı tebrik ediyor, yeni yönetimimizin Odamıza, üyelerimize ve Kayseri sanayisine hayırlı olmasını diliyorum dedi.

yönetim kurulu kadrosu:

Yeni dönemde Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu şu isimlerden oluşuyor: Yönetim Kurulu Başkanı: Mehmet Büyüksimitci; Başkan Yardımcıları: Ahmet Gümüşcü, İlhan Baloğlu; Sayman Üye: Kemal Murat Benk. Yönetim Kurulu üyeleri arasında Abdullah Oğuzbaş, Mehmet Sarıalp, Mustafa Ateş, Mustafa Nebi Doğan, İhsan Narin, Hacıbey Emre Erkahyaoğlu ve Arda Aksoy yer alıyor.

Yeni ekip, Büyüksimitci'nin de vurguladığı üzere önceliği sanayicilerin çözüm odaklı ihtiyaçları, üretimin artırılması, ihracat kapasitesinin güçlendirilmesi ve istihdamın artırılması olan projelere verecek. Yönetim kurulu içindeki görev dağılımı, önümüzdeki dönemde atılacak adımların koordinasyonunu sağlamayı amaçlayacak.

KAYSERİ SANAYİ ODASI (KAYSO) YÖNETİM KURULU; ORGAN SEÇİMLERİNİN ARDINDAN İLK TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİREREK YENİ DÖNEMİN GÖREV DAĞILIMINI BELİRLEDİ.