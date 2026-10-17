Kocaeli'de sel baskınlarının izleri siliniyor: hesaplara nakdi destek yatırıldı

Afet sonrası çalışmalar sahada sürüyor:

15 Ekim'de etkili olan sağanak yağışın ardından Kocaeli'de hasar tespiti ve yardım operasyonları yoğun şekilde devam ediyor. Vali İlhami Aktaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın AFAD İl Müdürlüğü'nde yaptıkları açıklamada, ekiplerin 24 saat esasına göre sahada görev yaptığını ve çalışmalara hız kesmeden devam edildiğini bildirdi.

Hasar tespit ve temizlik çalışmalarında İSU, ilçe belediyeleri, Karayolları, AFAD ve DSİ ekipleri birlikte hareket ediyor. İlçe kaymakamlıklarının koordinasyonunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Defterdarlık ve Tarım İl Müdürlüğü de kendi mevzuatları çerçevesinde tespitler yapıyor. Vali Aktaş, tespitlerin AFAD Başkanlığında toplanıp koordine edileceğini söyledi.

nakdi destek ve acil yardım uygulaması:

Afetzedelerin acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere harekete geçildi. Vali Aktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ilimize tahsis edilen ödenekten, zarar büyüğüne küçüğüne bakılmaksızın vatandaşların hesaplarına 10 bin lira yatırıldığını açıkladı. Bu ödeme, ilk müdahale ve acil ihtiyaçlar için yapılmış bir işlem olup, ileride yapılacak detaylı hasar tespitinden bağımsız olarak verildi.

Aktaş, paraların tespitler yapıldıkça anlık olarak hesaplara yatırıldığını ve ödemelerin "bugün ve yarın" tüm vatandaşlara ulaştırılacağını belirtti. Valilik ve belediyelerin koordinasyonuyla kriz merkezleri, hasar tespit ekipleri ve kolluk kuvvetleri 24 saat çalışmaya devam ediyor.

büyükşehir faaliyetleri ve saha raporu:

Büyükakın, belediye ekiplerinin ilk günden itibaren yoğun biçimde sahada olduğunu vurguladı. Şu anda sahada 1.972 personel ve yaklaşık 850 araç ile hizmet verildiğini, tüm bölgelere ulaşıldığını söyledi. Ekiplerin bir kısmı temizlik ve enkaz kaldırma işleriyle uğraşırken diğerleri selden zarar gören vatandaşların tespitlerini yapıyor.

Yapılan saha incelemelerinde bazı noktalarda dere kesitlerinin tıkanmasının taşkınlara yol açtığı tespit edildi. Özellikle Seymen Battı-Çıktısı, Yuvacık alt tarafı, Başiskele Kavşağı, Başiskele merkez ile Kullar ve Kartepe çevresinde yolların suyla kaplandığı gözlendi. Büyükakın, İSU'nun yaz boyunca mazgalları temizlemesine karşın dere kesitleriyle ilgili daha ciddi yatırımlar gerektiğini, bu konularda Karayolları ve DSİ ile görüşmeler yapılacağını kaydetti.

su temini, barajlar ve tedbirler:

Yağış sonrası yerel su kaynaklarına kum ve mil karışması nedeniyle bazı bölgelerde su temini geçici olarak durduruldu. Başiskele Doğantepe'de 300 abonede, Kartepe'de 260 abonede olmak üzere toplam 560 abonede su verilemiyor. Büyükşehir, bu bölgelere tankerle temizlik suyu sağlanacağını; muhtarlar veya İSU aracılığıyla talep gelmesi halinde müdahale edileceğini bildirdi.

Baraj doluluklarında ise Yuvacık Barajı doluluk oranı yüzde 82 olarak açıklandı; burada kontrollü deşarj sürüyor ve saatte yaklaşık 6 santimetrelik düşüş izleniyor. Kandıra Namazgah'ta 4 santimetrelik düşüş kaydedilirken, Karamürsel İhsaniye Barajı'nda doluluk yüzde 60 civarında ve şu an ilave kontrol gerekmediği belirtildi.

iletişim, barınma ve esnaf desteği:

Belediye ekiplerinin sosyal hizmet birimi, 33 araç ve 55 personel ile sahada ziyaretler gerçekleştiriyor. Şu ana kadar 250 hane ve 30 esnaf yardım aldı. Büyükşehir, selden etkilenen hanelere 20 bin lira, esnafa ise 40 bin lira nakit destek sağlandığını duyurdu. Hanelere verilen nakdin ardından, temizlik tamamlandığında mobilya ve beyaz eşya gibi ek destekler de sağlanacak. Esnafa yönelik ilave destekler ise Valilik ve AFAD ile birlikte değerlendirilecek.

Barınma ihtiyacı olan vatandaşlar için başvurular 153 numaralı Büyükşehir hattı üzerinden alınacak; acil durumlar için 112 aranabilir.

gece için yağış uyarısı ve vatandaşlara çağrı:

Büyükakın, gece saatlerinde yeni bir yağış dalgası beklendiğini bildirerek vatandaşları uyardı. Tahminlere göre saat 22.00'den itibaren Gebze, Körfez ve Derince üst kesimleri ile Kandıra sahilinde, 22.00-00.00 arasında Karamürsel ve Gölcük güney kesimlerinde yağışın etkili olacağı; 01.00'den sonra ise Gebze, Körfez, Kandıra ve İzmit bölgelerinde ciddi yağış görülebileceği aktarıldı.

Vatandaşlardan ihtiyaç olmadıkça trafiğe çıkmamaları istendi. Tüm ekiplerin sahada hazır olduğu, olumsuzlukların bildirimi için 153 ve 112 hatlarının kullanılabileceği hatırlatıldı.

Afetin izleri tamamen silinene kadar valilik, belediyeler ve ilgili kurumların koordineli çalışmalarının süreceği belirtildi.

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