Didim'de pamukta zararlı taraması: üreticiler bilgilendirildi

Didim'de pamuk tarlalarında haftalık denetim

Aydın'ın Didim ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, pamuk üretim alanlarında tarımsal üretimin sağlıklı şekilde sürdürülmesi amacıyla saha çalışmaları yürüttü. Ekipler, program kapsamında haftalık zararlı kontrolleri gerçekleştirerek üreticilere bilgilendirme yaptı.

denetim kapsamı:

Kontroller sırasında pamuk bitkilerinde zararlı oluşumu ve üretim alanlarının genel durumu titizlikle incelendi. Ekipler, tarlalarda gözlenen durumlara göre gerekli tespitleri yapıp üreticilere teknik bilgiler verdi ve izleme önerilerinde bulundu.

üreticilere verilen uyarılar:

Denetimlerde, üreticilerin tarlalarını düzenli aralıklarla kontrol etmelerinin önemi vurgulandı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, pamuk üretim sezonu boyunca sahadaki kontrollerini sürdürmeye devam edeceğini belirtti ve üreticilere düzenli takip ile erken müdahalenin önemine dikkat çekildi.

AYDIN’IN DİDİM İLÇESİNDE PAMUK ÜRETİM ALANLARINDA HAFTALIK ZARARLI KONTROLLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ. İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN KONTROLLERDE ÜRETİCİLERE DE BİLGİLENDİRME YAPILDI.