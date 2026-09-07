Dolar 48,4323 +0,00%
Euro 56,2904 +0,07%
Bist 14.012,42 +0,57%
Altın Gram 6.970,67 -1,39%
EUR/USD 1,1620 -0,01%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Didim'de pamukta zararlı taraması: üreticiler bilgilendirildi

Didim'de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri pamuk tarlalarında haftalık zararlı kontrolleri yapıp üreticileri bilgilendirdi.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 09:19

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Didim'de pamukta zararlı taraması: üreticiler bilgilendirildi

Didim'de pamuk tarlalarında haftalık denetim

Aydın'ın Didim ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, pamuk üretim alanlarında tarımsal üretimin sağlıklı şekilde sürdürülmesi amacıyla saha çalışmaları yürüttü. Ekipler, program kapsamında haftalık zararlı kontrolleri gerçekleştirerek üreticilere bilgilendirme yaptı.

denetim kapsamı:

Kontroller sırasında pamuk bitkilerinde zararlı oluşumu ve üretim alanlarının genel durumu titizlikle incelendi. Ekipler, tarlalarda gözlenen durumlara göre gerekli tespitleri yapıp üreticilere teknik bilgiler verdi ve izleme önerilerinde bulundu.

üreticilere verilen uyarılar:

Denetimlerde, üreticilerin tarlalarını düzenli aralıklarla kontrol etmelerinin önemi vurgulandı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, pamuk üretim sezonu boyunca sahadaki kontrollerini sürdürmeye devam edeceğini belirtti ve üreticilere düzenli takip ile erken müdahalenin önemine dikkat çekildi.

AYDIN’IN DİDİM İLÇESİNDE PAMUK ÜRETİM ALANLARINDA HAFTALIK ZARARLI KONTROLLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ....

AYDIN’IN DİDİM İLÇESİNDE PAMUK ÜRETİM ALANLARINDA HAFTALIK ZARARLI KONTROLLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ. İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN KONTROLLERDE ÜRETİCİLERE DE BİLGİLENDİRME YAPILDI.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

çiçekleriyle yolculuğu değiştiren taksi
images

Hisarcık’ta 'kaybetmeden fark et' günüyle bağımlılıklara karşı bilinç çalışması...
images

Mikroplastikler: gençler ve kadınlarda yükselen kanser sinyallerinin peşinde
images

Kulaktaki çizgi kalp krizi belirtisi değil, vücudun uyarısı olabilir

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Van gecesinde gökyüzü şimşeklerle sahne aldı

Bayburt'ta halk sağlığı haftası kapsamında bağımlılıkla mücadele seferberliği

Engellinin görüntülü ihbarı, Başakşehir'de 55 araca ceza

Bilecik'te iki köyde saman balyası yangınları: soğutma çalışmaları sürüyor

TREND HABERLER

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti